Stefania a jej manžel sa tešili na synčeka, počas pôrodu sa stalo niečo hrozné: Hororová smrť bábätka

Namiesto radosti z nového prírastku do rodiny, prišla tá najhoršia nočná mora!

Argentínčanka Stefania Mondragon (26) sa spolu so svojím manželom Claudiom (29) pripravovali na príchod svojho potomka. Všetko išlo ako po masle a ani jednému z nastávajúcich rodičov by ani len nenapadlo, že onedlho budú svedkami obrovskej tragédie, ktorá im navždy zmení život.

K nešťastiu došlo pri samotnom pôrode, kedy mamičke pôrodná asistentka povedala, aby viac zatlačila. Následne dieťatko vypadlo na zem, keďže asistentke sa ho nepodarilo včas zachytiť, informuje britský denník Daily Mirror. Drobček pri páde utrpel vážne zranenia hlavy. Manžel Claudio bol svedkom celého desivého incidentu. "Bábätko vyšlo tak rýchlo, že ho asistentka nestihla zachytiť a pôrodník nereagoval. Jediné, čo urobili, je to, že ho zdvihli zo zeme a uložili do inkubátora," povedal zdrvený otec. Následne zranené bábätko previezli do inej nemocnice. Drobček však počas prevozu boj o svoj život prehral.

Výsledky pitvy potvrdili, že chlapček zomrel na následky pádu. Rodičia dali svojmu synčekovi meno Valentino a pochovali ho na cintoríne neďaleko ich domova. Vyšetrovanie jeho smrti naďalej pokračuje.