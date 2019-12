Vianoce v rodine Ondreja Kandráča: Jednej veci sa musí hudobník vyhnúť oblúkom

Vianoce už klopú na dvere a prípravy na ne sú v plnom prúde. Inak to nie je ani v rodine Ondreja Kandráča, kde sa bude ako v každej domácnosti vypekať, zdobiť stromček a pripravovať vianočná atmosféra. Známy muzikant nám prezradil nielen to, ako doma manželke s prípravou Vianoc pomáha, no aj to, čomu sa musí vyhnúť!