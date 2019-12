Napätie medzi krajinami sa stupňuje: Trumpove vyhlásenia o Severnej Kórei hovoria za všetko

Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že bude sklamaný, ak sa v Severnej Kórei "na niečom pracuje", a že Spojené štáty tento režim pozorne sledujú. Informovala o tom juhokórejská tlačová agentúra Jonhap.

Napätie medzi oboma krajinami sa vystupňovalo pred koncoročným posledným termínom, ktorý Severná Kórea (KĽDR) dala Washingtonu, aby jej urobil ústupky v pozastavených rozhovoroch o jadrovom programe. Stalinistický režim naznačil, že po uplynutí tohto termínu obnoví testy jadrových zbraní alebo rakiet dlhého doletu.

Trumpove vyjadrenia nasledovali po tom, čo Severná Kórea v piatok 13. decembra uskutočnila podľa predpokladov test raketového motora, už druhý za necelý týždeň. Skúška má podľa vyhlásenia Pchjongjangu posilniť jeho jadrové odstrašovanie. Urobili ju na základni Sohe, ktorú v minulosti využívali na vynášanie družíc na obežnú dráhu okolo Zeme a na testovanie raketových motorov.

"Bol by som sklamaný, keby sa niečom pracovali, ale ak je to tak, postaráme sa o to," povedal Trump novinárom počas stretnutia s guvernérmi v Bielom dome. "Veľmi pozorne to sledujeme," dodal americký prezident.