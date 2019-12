Polícia odhalila pripravovaný útok teroristov: Cieľom mali byť obľúbené vianočné trhy

Rakúska polícia obvinila trich Čečencov z plánovania teroristického útoku. Informovala o tom dnes agentúra APA, podľa ktorej mali byť cieľom atentátu vianočné trhy pri viedenskej katedrály svätého Štefana alebo pri radnici.

Útoky podľa APA naplánoval 24 ročný Čečenec, ktorý už dlhší čas zdržiava vo väzení. Úrady vec zatiaľ nekomentovali, podľa informácií APA ale muži pôvodom z Čečenska chceli teroristický útok vo Viedni spáchať medzi Vianocami a Novým rokom.

Po bombovom atentáte na vianočných trhoch v rakúskom hlavnom meste mali podozriví v pláne ďalšie útoky tiež v Salzburgu, v Nemecku, vo Francúzsku a v Luxembursku. Dvoch podozrivých Čečencov vo veku 25 a 31 rokov rakúska polícia zadržala v závere minulého týždňa a súd ich následne poslal do väzby. Ich obhajcovia obvinenia odmietajú. Tretí podozrivý si už nejakú dobu odpykáva vo väznici Hirtenberg južne od Viedne trojročný trest za členstvo v teroristickej organizácii.

Práve tento 24 ročný Čečenec, ktorý je považovaný za prívrženca organizácie Islamský štát (IS), podľa agentúry APA atentáty spoza mreží naplánoval. Súčasťou plánov bol aj jeho útek z väzenia. Ako muž so svojimi dvoma známymi komunikoval, zatiaľ nie je jasné. Vo väznici Hirtenberg platí podľa agentúry APA prísny zákaz používania mobilných telefónov. Údajného hlavného strojcu atentátov už preložili do inej rakúskej väznice s najvyššou možnou ostrahou.