Politické strany rozbehli lov na voličov: Kto stojí za ich kampaňami?

Voličov sa snažia získať viacerými spôsobmi. Jednotlivé politické strany dva a pol mesiaca pred parlamentnými voľbami rozbehli veľkú kampaň.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Ich lídri sa predbiehajú v sľuboch Slovákom, ale aj v zosmiešňovaní ostatných kandidátov.

Smer-SD (2,5 mil. €) Otvoriť galériu Ján Mažgút, šéf reklamnej agentúry Zdroj: anc

Smer sa posledné mesiace spolieha na svojho hlavného marketingového guru a hovorcu Jána Mažgúta. Ten je v súčasnosti aj na kandidátke strany do februárových volieb, no jeho hlavnou úlohou je zastrešovať celú kampaň. Strana po 20 rokoch zmenila vizuál a snaží sa verejnosti komunikovať „zodpovednú zmenu“. Celkovo má pripravených 2,5 milióna eur. „Pokiaľ ide o podrobnejšie informácie typu na čo, akým smerom a akou cestou sa uberá kampaň, tak toto si nechám pre seba ako know-how, ale bude to v záverečnej správe,“ vysvetľuje Mažgút. Tvrdí, že predvolebnú kampaň považuje svojím spôsobom za hru, a preto by nerád odkrýval karty o jej podrobnostiach. Isté je, že Smer sa pustil na sociálnych sieťach do výroby zosmiešňujúcich videí opozície, kde naráža na ich rozdrobenosť. Tie režíruje práve spoločnosť Mažgúta.

PS/Spolu (1,3 mil. €) Otvoriť galériu Claudia Tran, manažérka kampane pre PS/Spolu. Zdroj: anc

Koalícia Progresívneho Slovenska a Spolu plánuje dohromady investovať do kampane 1,3 milióna eur. Ich hlavnou manažérkou je Claudia Tran, ktorej rodičia pochádzajú z Vietnamu, no ona dlho žije na Slovensku. „Ľudia majú pocit neférovosti v oblastiach spravodlivosti, zdravotníctva a chcú, aby sme konečne chránili slovenskú prírodu a zlepšili kvalitu školstva. Záleží im tiež na tom, aby sme osekali moc oligarchov,“ vysvetľuje Tran zámer kampane. Vytvorili jeden volebný štáb, ktorý funguje z jedného miesta a spoliehajú sa na viac ako 500 dobrovoľníkov po celej krajine. „Chceme navštíviť aj obce, kde boli v minulosti najúspešnejší extrémisti a antisystémové strany a ponúknuť im alternatívu.“

Kresťanskodemokratické hnutie (900 000€) Otvoriť galériu Jana Miklošková, ústredná tajomníčka KDH Zdroj: anc

U kresťanských demokratov pod vedením Alojza Hlinu sa po fiasku v predchádzajúcich parlamentných voľbách rozhodli obmeniť kandidátku aj pomery v strane. Do kampane chcú tentoraz naliať až 900-tisíc eur. „Naším ústredným volebným heslom je nádej pre spravodlivé Slovensko. Kampaň pokrývame vo vlastnej línii. Hlavná časť bude spočívať v stretávaní sa s ľuďmi. Okrem bilbordov plánujeme investovať do propagácie na sociálnych sieťach a aj do printových médií,“ povedala šéfka celej kampane Jana Miklošková. Tá pracuje aj ako ústredná tajomníčka KDH Jana Miklošková.