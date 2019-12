Na východe otvorili úsek D1 Budimír - Bidovce: Toto je vianočný darček vodičom za 197 miliónov €

Motoristi z východu sa dočkali. Od Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) dostali predčasný vianočný darček v podobe novootvoreného úseku D1 Budimír – Bidovce.

Obchvat Košíc má prispieť k rýchlejšiemu a bezpečnejšiemu dopravnému spojeniu východu Slovenska s južnou trasou na Maďarsko. Motoristom skráti čas prepravy o 14 minút. Šoféri však naliehajú, aby čím skôr dokončili aj diaľnicu pri Prešove.

Od pondelka môžu vodiči využívať nový úsek D1 z Budimíra do Bidoviec, ktorý priamo nadväzuje na diaľnicu v úseku Prešov – Košice smerom na Michalovce. Slávnostného otvorenia sa zúčastnil aj minister dopravy Árpád Érsek, ktorý prezradil, že keď pred tromi rokmi začínali práce, neveril, že úsek za takmer 200 miliónov stihnú dokončiť včas. „Málokedy sa stáva, že minister klope na kameň aj strihá pásku,“ pousmial sa.

Novú časť D1 označil ako dôležitý severovýchodný obchvat Košíc, ktorý bude pokračovať smerom na Košické Oľšany a Šacu smerom na R4. „Keď sa tieto diela dokončia, bude postarané o to, aby bezpečnosť na východe bola čo najlepšia,“ vyhlásil a doplnil, že tunel Višňové plánujú sprejazdniť do roku 2023. Druhá 14-kilometrová časť spojenia z Košických Oľšan do Šace v napojení na R2 sa má podľa ministra i napriek komplikáciám pri tendri začať budovať v budúcom roku.

Úsek Budimír - Bidovce uvítal aj primátor Jaroslav Polaček, no zároveň bol aj trochu kritický: „Už mal byť urobený celý obchvat a nielen jeho časť. Každá kolízia v centre znamená veľké zápchy.“ Košičania sú podľa neho nešťastní aj z toho, že dlho čakajú na priame spojenie s Bratislavou.

Ktorý úsek diaľnic by mal byť prioritou?

Radovan Kulin (43), konzultant, Košice

- Prial by som si, aby čím skôr dokončili hlavne tunel Višňové.

Matej Aštary (28), programátor, Prešov

- Denne jazdím z Prešova do Košíc. Treba dokončiť obchvat Prešova.

Michal Kremeň (33), IT vývojár, Košice

- Nový úsek určite vítam. Potrebujeme ale hlavne obchvat Prešova.