Kruté video z odoberania synčeka otcom pobúrilo Slovensko: Vyjadrili sa rodičia! Je Teo (5) rukojemníkom ich sporu?

Hádka o synčeka naberá na obrátkach. Po tom ako Nový Čas zverejnil prípad s drsným preberaním plačúceho synčeka od jeho mamičky v detskom kútiku, sa do redakcie ozvali obidvaja rodičia malého Tea (5).

Zúfalá matka Karin, ktorá video zverejnila na sociálnej sieti, tvrdí, že synčeka musí odovzdať jej exmanželovi, inak poruší zákon. Po ich rozvode sa totiž chlapček dostal do striedavej starostlivosti. A to aj napriek tomu, že na svojho ex podala po bitke trestné oznámenie a trestný rozkaz mu zakázal priblížiť sa. Otec Martin má na celú kauzu ale úplne odlišný názor. Tvrdí, že poškodený je on.

Niekoľkominútové zábery plačúceho chlapčeka pohnú aj najtvrdšími povahami. Malý chlapček sa na videu zadúša hysterickým plačom, že s otcom ísť nechce. Kolízny pracovník sa mal iba prizerať a vôbec nezasiahnuť. „To, čo dokázala kolízna, nedokázali ani muži zákona! Keď raz pri prevzatí malého, ten nechcel s otcom ísť, zavolala políciu. Títo tvrdí chlapi však neboli schopní vziať dieťa násilím,“ chváli postup polície matka chlapčeka Karin.

Svoj život s exmanželom prirovnala k filmu Noci s nepriateľom. „Ak bolo v byte niečo nakrivo, nasledovala v lepšom prípade hádka. Častejšie však letela rovno facka,“ hovorí žena, ktorá tvrdí, takto žila takmer 7 rokov. „Dovolenky v Dubaji sa striedali s totálnym ponižovaním a bitkami,“ rozpráva mama malého chlapčeka. „V decembri 2017 však nastal zlom. Opäť ma napadol, ale tentoraz som podala trestné oznámenie. Môj vtedy ešte manžel skončil vo väzbe na 72 hodín. Trestným rozkazom mu bolo nariadené psychiatrické liečenie. On sa však odvolal, tým pádom rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť a on liečbu neabsolvoval.“

Nešťastná žena dodala, že neskôr bol nariadený zákaz priblíženia sa k nej na menej ako 5 metrov, kontaktovať ju, či zdržovať sa v blízkosti jej bydliska. V prvých mesiacoch tak po vnuka chodia mama exmanžela Martina. Ten po odvolaní dostal výnimku, aby si po synčeka mohol chodievať sám. Podľa Karin k otcovi malý ísť nechce, z čoho viní exmanžel ju.

Už vyše dvoch rokov podáva trestné oznámenia za marenie súdneho rozhodnutia. „Zničil mi zdravie, už 2 roky chodím k psychológovi, ale už nie som tá chuderka, ktorú týral. Bojujem za syna,“ dodala Karin s tým, že synčekovi nechce brániť v stretávaní sa s otcom. „Majú ako chlapi viac spoločného. Ale teraz to malý nechce a ja som zúfalá,“ uzavrela.

Nič z toho nie je pravda

Otec Martin však celú situáciu vidí inak. „Problém nastal, keď som svojej ex v roku 2016 oznámil, že náš vzťah končí. O pol roka som sa odsťahoval a podal žiadosť o rozvod,“ hovorí otec malého Tea. Zákaz priblíženia sa k exmanželke nepoprel, ale tvrdí, že je nevinný. Na otázku, ako mohla byť schválená striedavá starostlivosť, keď bol obžalovaný z týrania blízkej a zverenej osoby, nám vysvetlil, že v čase rozvodu rovnako ako dnes u nás predsa platí prezumpcia neviny.

„Navyše, my sme sa pri rozvode na striedavej starostlivosti dohodli - obaja rodičia,“ hovorí. Jeho slová potvrdilo aj Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR). „Súd túto dohodu pri rozvode manželstva schválil,“ uviedla hovorkyňa ústredia Jana Lukáčová. Podľa otca chlapčeka, video, ktoré rozbúrilo vlnu znepokojenia, bolo natočené účelovo. „Mám svedkov, že chlapec sa po tom, ako jeho matka odišla, úplne upokojil. To ona vyhrotila situáciu. My sme so synom odišli a strávili sme krásnych 10 dní,“ povedal s tým, že v októbri tohto roka bol oslobodený spod obžaloby zákazu priblíženia sa k exmanželke.

Právoplatné to ešte ale nie je. „Chcem iba byť so synom, nič viac. Idú Vianoce a ja ich nemôžem stráviť s ním, pretože mi v tom bráni jeho matka. Aj teraz nie je v škôlke, vraj je chorý. Ale ja viem, že to nie je pravda. Urobila to len preto, aby mi znemožnila byť so synom,“ uzavrel.