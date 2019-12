Budúci rok si môžete polepšiť: Komu zvýšia predčasný dôchodok?

Vychovali ste jedno alebo dve deti a poberáte predčasný dôchodok? Budúci rok si môžete polepšiť.

Vládna koalícia na sklonku volebného obdobia presadila zákon, ktorý niektorým ženám zmierni následky skoršieho odchodu do penzie. Koho sa to týka a čo to vlastne znamená? Sociálna poisťovňa budúci rok prepočíta predčasné dôchodky niektorých žien. Pri odchode do penzie sa im totiž nezohľadnila výchova detí. Ide o ženy narodené v rokoch 1958 a 1959, ktoré majú jedno alebo dve deti, a predčasný dôchodok poberali v roku 2019. Skorší odchod na zaslúžený odpočinok má za následok primerané zníženie penzie.

Aby ženy, o ktoré ide, nedoplácali na výchovu detí, parlament rozhodol, že ich dôchodkový vek sa dodatočne zníži. To znamená, že ich penzie sa budú krátiť o čosi menej. „Sociálna poisťovňa im zvýši sumu predčasného starobného dôchodku, a to spätne od 1. januára 2020,“ pokračuje hovorca poisťovne Peter Višváder. Zmena vyplýva z novely zákona o sociálnom poistení zo 17. septembra tohto roka. Poisťovňa nemá údaje o tom, koľkých žien sa to môže týkať.

Ako to je teraz

Podmienky nároku

nárok na predčasnú penziu si vyžaduje aj to, aby žiadateľovi chýbali najviac 2 roky do dôchodkového veku

dôchodkový vek ženy narodenej v roku 1958, ktorá vychovala jedno alebo dve deti, je 62 rokov a 8 mesiacov, takže do predčasnej penzie môže, keď má 60 rokov a 8 mesiacov

dôchodkový vek ženy narodenej v roku 1959, ktorá vychovala jedno alebo dve deti, je 62 rokov a 10 mesiacov, takže do predčasnej penzie môže, keď má 60 rokov a 10 mesiacov

Počet detí

v prípade ročníkov 1958 a 1959 nie je rozdiel medzi ženou, ktorá nevychovala žiadne dieťa, ženou s jedným dieťaťom a ženou s dvoma deťmi

Výpočet dávky

predčasná penzia sa vypočíta rovnako ako riadna, ale za obdobie chýbajúce do dôchodkového veku sa zníži

za každých 30 chýbajúcich dní sa suma zníži o 0,5 %, napr. za 365 dní to predstavuje 6,5 %

Čo sa zmení

Podmienky nároku

dôchodkový vek žien narodených v rokoch 1958 a 1959 sa zníži o niekoľko mesiacov

vek nároku na predčasnú penziu sa automaticky zníži takisto

napríklad dôchodkový vek ženy narodenej v roku 1959, ktorá vychovala dve deti, bude 62 rokov a 5 mesiacov, takže do predčasnej penzie môže, keď má 60 rokov a 5 mesiacov

Počet detí

v prípade ročníkov 1958 a 1959 bude záležať na každom vychovanom dieťati

Výpočet dávky

zníženie dôchodkového veku bude znamenať skrátenie obdobia, za ktoré sa predčasná penzia znížila, takže vyplácaná suma sa zvýši

Kedy to bude

o nič nežiadate, Sociálna poisťovňa urobí všetko potrebné

o novej výške penzie rozhodne do 31. 12. 2020

o výsledku vám pošle písomné rozhodnutie

Penzie prerátame a zvýšime

Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne

Právna úprava účinná do 31. decembra 2019 týmto ženám nezohľadňovala výchovu detí na určenie ich dôchodkového veku. Sociálna poisťovňa určí ich dôchodkový vek podľa právnej úpravy účinnej od 1. januára 2020 a prepočíta sumu predčasného dôchodku v zákonnej lehote, a to do 31. decembra 2020.