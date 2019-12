Zuzana Rehák Štefečeková pred vianočnými sviatkami: Stromček má zatiaľ opretý na balkóne

Z pohľadu dosiahnutých výsledkov už zažila aj úspešnejšie roky, napriek tomu bol ten aktuálny pre slovenskú reprezentantku v športovej streľbe Zuzanu Rehák Štefečekovú beztak výnimočný. Začiatkom októbra priviedla na svet druhého synčeka a ako priznala v rozhovore pre agentúru SITA, bol to najkrajší tohtoročný darček.

"Ako 'dvojmatka' nemám ani čas bilancovať. Bol to normálny rok ako každý iný. Keď som dostala pozvánku na vyhlásenie najlepších strelcov tohto roka, pomyslela som si, že sa mám prísť iba zúčastniť, ale povedali mi, že som bola šiesta na Európskych hrách, takže toto sa asi tiež počíta ako úspech. Tento rok bol bez medaily, iba s jednou finálovou účasťou, ale s tým najkrajším darčekom, takže som spokojná," uviedla 35-ročná rodáčka z Nitry.

V súvislosti s blížiacimi sa vianočnými sviatkami prezradila, že pre ňu osobne budú veľká výzva. "Prvýkrát budeme sami, pretože doteraz sme vždy cestovali k rodičom. Začíname už riešiť nákupy na vianočné varenie. Premiérovo máme stromček, zatiaľ je opretý na balkóne, ešte musím skočiť nakúpiť ozdoby. Bude to niečo nové a určite zaujímavé, ale najvyšší čas, nakoľko už máme dve deti. Uvidíme, ako táto premiéra dopadne," doplnila.

Rehák Štefečeková nepatrí do skupiny ľudí, ktorí si zvyknú dávať nejaké novoročné predsavzatia. Ako väčšina si želá zdravie pre seba a svojich najbližších. "Väčšina mojich záväzkov vydrží tri dni a novoročných ani toľko. Pre mňa je zmena roka iba to, že sa začne písať iný dátum. Keď človek potrebuje zmenu, tak ju dokáže spraviť aj 12. decembra. Pri deťoch to aj tak nemá význam, pretože večer sa niečo rozhodnem a ráno už to neplatí. Radšej nič neplánujem," poznamenala so smiechom.

Zo športového hľadiska sa koncentrácia dvojnásobnej striebornej olympijskej medailistky uberá smerom k budúcoročným OH v Tokiu, na ktoré si miestenku zabezpečila už vlani. Zatiaľ sa však nezaoberá tým, aký výsledok by ju v Japonsku uspokojil. "Už teraz začíname riešiť budúcoročný plán, sústredenia, preteky... Začíname sa orientovať smerom na olympiádu, ale stále je to dosť ďaleko. Samozrejme, koncentrácia smeruje na koniec júla a začiatok augusta, keď budú OH, ale čo sa týka ambícií, bude to ovplyvňovať veľmi veľa faktorov. Hlavne musíme byť všetci v psychickej pohode," zakončila Zuzana Rehák Štefečeková.