Legendárny Messner: Ukázal priateľku a prezradil svoje plány v Tatrách

Do našej krajiny sa zamiloval na prvý pohľad. Svetový velikán horolezectva Reinhold Messner (75) je prvýkrát na Slovensku a našej krajine už stihol zložiť obrovskú poklonu.

Očarili ho naše veľhory, spolu s partnerkou si dokonca pochutnal na našich tradičných jedlách a nepohrdol ani slivovicou. S našou krajinou má však úplne iný plán. Messner (75) priletel do Popradu dohodnúť celosvetový projekt – sieť múzeí, ktoré budú tematicky venované milovanému horolezectvu a životu v horách. „Jedno múzeum už mám v Južnom Tirolsku, ale toto bude úplne iný koncept. Nebudú to ani v pravom slova zmysle múzeá, bude to niečo viac. Horolezectvo sa veľmi rýchlo mení a vyvíja, preto treba zachovať odkaz a myšlienky tých, ktorí ho rozvíjali, aby sa nestratili,“ prezradil.

Smutne dodal, že už viac ako polovica horolezcov, ktorých pozná, nežije. „Jedno múzeum bude v Dolomitoch, jedno na Kaukaze, jedno v Himalájach a jedno v Karpatoch. To v Himalájach už budujem a teraz sme sa dohodli, že to karpatské bude tu na Štrbskom Plese. Umiestnime ho do vyhliadkovej veže,“ prezradil. A hoci máme u nás svetovo uznávaných horolezcov, on sa osobne so žiadnym z nich, žiaľ, nepozná.

„Viem, kto je Peter Hámor a čo všetko dosiahol, no osobne ho nepoznám. Teraz však chceme listom osloviť všetkých a poprosiť ich o spoluprácu pri vytváraní tohto múzea,“ vysvetlil Messner, ktorý do našich veľhôr zavítal aj s partnerkou Dianou Schumacherovou (26). Spoločne si užili aj našu typickú kuchyňu.

„Veľmi nám tu chutilo a snažili sme sa ochutnať všetko z domácej kuchyne. Jedli sme pirohy, halušky aj sladké šúľance, čo ma veľmi oslovilo. No samozrejme, že sme nemohli vynechať ani vašu slivovicu,“ pochvaľovala si Messnerova partnerka a on zase potvrdil, že najbližšie príde na Slovensko v septembri na budúci rok – otvoriť múzeum.

