Ella na besiedke ukazovala prostredník: Mami,    bolí   ma tento    prštek!

Zábery zo školskej besiedky sa stali v Británii virálnymi. Malý anjelik na nich totiž ukazuje vztýčený prostredník. Ella (5) však nikoho nikam neposielala. Chcela len mame ukázať, ktorý prst ju bolí.

Na vianočnej besiedke v Maldone v anglickom grófstve Essex hrala Ella anjelika. Celé predstavenie trvalo pol hodiny. Z toho dobrých 20 minút strávila Ella ukazovaním boľavého prsta. Na prostredníku sa jej totiž urobil záder.

„Zopár ľudí sa začalo smiať. Pomyslela som si: ‚Ella, prosím ťa, prestaň!’“ citoval denník The Sun jej mamu Carlu (33).pokračuje mama Carla. Postupne si pár starších detí všim­lo, čo robí anjelik na pódiu. „Ella má zdvihnutý prostredník,“ začali si šepkať. Vtedy dievčatko zdvihlo oba prostredníky a začalo porovnávať ten boľavý s tým zdravým. „Ale robila to tak nevinne, že väčšina ľudí si povedala: Bože, žehnaj jej,“ dodáva Carla.Fotografie z besiedky zverejnila na internete a Ella bola nadšená, keď zistila, že sa páčia tisíckam ľudí.Teraz jej musím vysvetľovať, že nabudúce nesmie prostredník ukazovať, lebo to už nebude zábavné,“ vraví mama.