Slovenskú biatlonistku hnevá koleno: Paulína Fialková odkladá operáciu!

Bolesť sa snaží nevnímať. Slovenská biatlonistka Paulína Fialková (27) dosiahla na pretekoch Svetového pohára v rakúskom Hochfilzene pekné výsledky.

Štvrté miesto z rýchlostných pretekov a piate zo stíhačky je možno viac, ako vzhľadom na tréningový výpadok pre zranenie kolena očakávala. „Operácia teraz nie je nutná,“ povedala pre Rádio Expres P. Fialková.

Staršiu zo sestier Fialkových v nedeľu len jeden vybielený terč delil od pódia. „Treba ešte počkať, kým sa viac rozbehnem a budem sa lepšie cítiť na trati. Na strelnici je to celkom fajn,“ povedala po pretekoch Paulína, ktorej koleno vydržalo enormnú záťaž. „Keďže to nie je také strašné a teraz hneď nie je nutná operácia, nebudem to do konca sezóny riešiť, až po nej. Dúfam, že koleno nebude bolieť. Hnevá, ale dá sa s tým pretekať,“ vysvetlila biatlonová hviezda.

Ďalšie ženské súťaže sú naplánované už o tri dni vo francúzskom stredisku Le Grand-Bornand, kde biatlonistky zabojujú o víťazstvo v rýchlostných pretekoch na 7,5 km.