Golfista Rory Sabbatini si na Floride polepšil aj finančne: Dal si predčasný vianočný darček!

Parádny výsledok! Rory Sabbatini (43) sa stal prvým slovenským víťazom golfového turnaja PGA v histórii.

Spolu s Američanom Kevinom Twayom (31) vyhrali podujatie QBE Shootout vo floridskom Naples a rozdelia si prémiu 778 600 eur! Ako prvá mu gratulovala slovenská manželka Martina Štofaníková Sabbatini (38) v náručí s ich dvomi jazvečíkmi.

Sabbatini s Twayom triumfovali s bilanciou 31 úderov pod par ihriska a náskokom dvoch rán pred najbližšími prenasledovateľmi - Jasonom Kokrakom a J. T. Postonom. Sabbatini ešte vo farbách rodnej JAR triumfoval na šiestich podujatiach tejto úrovne.

Sabbatini s Twayom sa držali na líderskej pozícii už pred finálovým tretím kolom. V nedeľu však predviedli najlepší výkon spomedzi všetkých dvanástich dvojíc na turnaji, keď potrebovali na absolvovanie 18 jamiek iba 60 úderov. „Záverečné kolo bolo hlavne o Roryho výkone. Hral neuveriteľne na jamkách šesť až desať. Ja som sa len snažil hrať svoj golf a chcel som, aby nebol pod tlakom, pretože bol výborný,“ pochválil svojho kolegu Tway.

Zmobilizoval sily

„V sobotu sa mi nedarilo a nebol som so sebou spokojný. Musel som preto v záverečnom kole ukázať, čo vo mne je. Bola to zábava, také dni neprichádzajú pravidelne. Musíte si ich užiť,“ povedal slovenský golfista.

„Som už starší pán. Pamätám si v minulosti, keď som ako mladý hral so skúseným Johnom Dalym, no teraz sa situácia otočila. O Kevinovi môžem povedať len to, že je to fantastický golfista. Vytvára okolo seba veľa zábavy a dobre sa pozerá na jeho hru. Prežili sme spolu zábavný týždeň,“ doplnil.

Výsledky:

Turnaj QBE Shootout v Naples, súťaž dvojíc:

1. Tway, Sabbatini (USA/SR) 185 (58+67+60), 2. Poston, Kokrak 187 (57+68+62), 3. Varner III, R. Palmer 188 (55+70+63) a Todd, Horschel (všetci USA) 188 (59+66+63).