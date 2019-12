Tomáš Tatar zažíva najlepší štart do sezóny: Rezne a šalát urobí priateľka

Je najlepším Slovákom v tomto ročníku NHL a vedie aj produktivitu vo svojom kanadskom klube. Hokejový útočník Montrealu Tomáš Tatar (29) nazbieral v doterajších 33 dueloch už 29 bodov a určite zažíva svoj najlepší štart do sezóny.

V rozhovore pre Nový Čas prezradil, že má u trénera veľkú dôveru, na pokorenie 100-bodovej hranice nemyslí a už sa teší na trojdňové leňošenie počas vianočných sviatkov.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

? Je to váš najlepší vstup do nového ročníka počas vášho pôsobenia v NHL?

- Už si presne nepamätám na začiatky všetkých sezón, ale myslím si, že tento ročník je zatiaľ najvydarenejší.

? Bodujete takmer v každom zápase, čím to je, že sa cítite v takej hernej pohode?

- Tréner mi dáva veľa priestoru na ľade, hrám v prvej formácii a všetky dôležité situácie. A mal som za sebou aj skvelú letnú prípravu. Cítim sa na ľade naozaj výborne.

? Aj rozmýšľate o tom, že by ste mohli atakovať 100-bodovú métu?

- Fúha, nejako na to nemyslím. Je to veľmi ťažké túto métu dosiahnuť. Aj keď by to matematicky teraz mohlo vychádzať, stále môže prísť počas sezóny nejaké zranenie alebo menší bodový výpadok. Takže to beriem iba ako špekuláciu a sústredím sa vždy na najbližší zápas.

? V novembri mal Montreal väčšiu krízu, veď ste prehrali až osem duelov v rade...

- Mali sme určitý výpadok, potom aj prišlo zlepšenie, ale vždy sme urobili nejaké chyby, ktoré nás stáli body. Myslím si, že toto horšie obdobie už máme za sebou, teraz sme z posledných štyroch duelov tri vyhrali, takže verím, že sa budeme v tabuľke posúvať vyššie. Liga je veľmi náročná a vyrovnaná, takže tie body sa nezískavajú ľahko.

? V období ôsmich prehier ste mali v kabíne aj nejaké špeciálne mítingy?

- Samozrejme, že sme si spolu sadli v kabíne a snažili sa niečo zmeniť, hlavne pozdvihnúť atmosféru. Hovorili sme si, aby sme sa vrátili späť ku svojej hre, čo sa nám v posledných súbojoch aj podarilo.

? Ste nielen najlepším Slovákom v NHL, ale vediete aj produktivitu v Montreale. Máte nejaké privilégiá?

- To nie a ani nepotrebujem mať nejaký ošiaľ okolo seba. Hokej je tímová hra a tie výsledky sú prvoradé. Som rád, že sa nám začalo dariť, pretože cieľom klubu je postup do play-off.

? Blížia sa Vianoce, tešíte sa na tieto sviatky?

- Samozrejme, budeme mať tri dni voľna, takže si oddýchnem od hokeja a náročného cestovania. Priateľka Veronika urobí aj tradičné slovenské jedlá ako rezne či vianočný šalát, takže aj keď som ďaleko od domova, tak tradície dodržím.

? Prídu za vami aj mamina a bratia?

- Mamina tu bola, takže budem s priateľkou.

Produktivita Tomáša v NHL

sezóna klub zápasy góly asistencie body 2019/2020* Montreal 33 12 17 29 2018/2019 Montreal 80 25 33 58 2017/2018 Detroit 62 16 12 28 2017/2018 Las Vegas 20 4 2 6 2017/2016 Detroit 82 25 21 46 2016/2015 Detroit 81 21 21 45 2015/2014 Detroit 82 29 27 56 2014/2013 Detroit 73 19 20 39 2013/2012 Detroit 18 4 3 7 2012/2011 Detroit 9 1 0 1

* aktuálna sezóna