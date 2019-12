Misska a podnikateľka Kralevich po vyhrážkach smrťou: Najmem si detektíva

Jej boj sa nekončí! Finalistka súťaže krásy, módna návrhárka a podnikateľka Daniela Kralevich (34) prežíva jedno z najťažších životných období.

Nie len, že ju niekto sleduje, pravidelne chodí po jej pozemku, ale dostáva aj šokujúce správy s vyhrážkou smrti. Len nedávno prišla aj o milovaného psíka, ktorého jej zabili. Brunetka sa však nevzdáva a je odhodlaná osloviť detektívnu kanceláriu. To nie je jediný posun v jej prípade...

Finalistka Miss Universe 2003 Kralevich má ešte stále obavy o svoj život. Už nejaké obdobie ju totiž sledujú z lesa v blízkosti jej pozemku v bratislavskej časti Nové Mesto neznámi ľudia. To však nie je všetko. Prišlo totiž na vyhrážky v esemeskách, z ktorých doslova mrazí. „Bolo tam napísané – život alebo smrť. S tým, že túto vetu mi zopakovali aj po zdvihnutí mobilu. Po nociach mi volajú súkromné čísla,“ priznala brunetka nedávno Novému Času.

Všetko sa to vyostrilo na začiatku decembra, keď jej neznámi ľudia zabili milovaného psíka. „Pri pitve sa preukázalo, že ho niekto zabil ostrým predmetom zabaleným v nejakej potrave, ktorý mu prerezal pažerák. Bol pre mňa ako moje dieťa, ktoré nemám,“ vysvetlila podnikateľka, ktorá stále nemôže spávať. Nepríjemnosti, ktoré musí zažívať, ju veľmi trápia. Na sociálnej sieti vyzvala ľudí, ktorí majú nejaké informácie ohľadom jej prípadu, aby sa jej ozvali. Najprv bola ochotná zaplatiť 10-tisíc eur za overené informácie, naposledy to bola suma až 30-tisíc.

„Rozhodla som sa, že zistím totožnosť páchateľa napriek všetkému a budem bojovať dovtedy, kým to nezistím,“ povedala najnovšie Kralevich. Jej ponuka trvá 72 hodín. Ak sa jej nikto neozve, má záložný plán. „Vzhľadom na to, že bezvýsledne ubehlo 48 hodín, čakám ešte najbližších 24 hodín. Ak nezískam informáciu, posúvam to súkromnému detektívovi, samozrejme ho z taktického hľadiska nemôžem menovať,“ povedala včera Novému Času brunetka, ktorá práve v tomto období dostala zvláštnu ponuku.

„V sobotu mi prišla ponuka na odkúpenie môjho domu, ktorý sa na trh nehnuteľností nikdy nedostal a ani mnou nebol ponúkaný – a nikdy ani ponúkaný na kúpu nebude,“ neskrývala prekvapenie podnikateľka.