Muža († 36) našli obeseného: Na kolená ho mal zložiť krok jeho exmanželky

Jamieho Bulla z anglickej Cumbrie našli mŕtveho v jeho byte otec Jim a nevlastná mama Nicola.

Bol obesený a napriek snahám otca sa ho prebrať k životu nepodarilo. Jamie mal psychické problémy, ktoré vygradovali, keď mu jeho exmanželka začala odopierať stretávanie sa s ich dvoma deťmi. Jeho brat Chris počas vyšetrovania povedal, že Jamie bojoval, aby mal prístup k svojim deťom a tiež bol ,,dobrý v skrývaní svojich psychických problémov.“

Mužova priateľka Stephaynie Clayton za jeho smrť viní to, že mu ex odopierala deti. ,,Bol to hlavný dôvod, prečo sa cítil tak, ako sa cítil,“ vyjadrila sa podľa portálu Mirror. ,,Opustil ju, pretože nebol šťastný. Ostával s ňou kvôli deťom a keď konečne odišiel, stále to používala proti nemu. Deti mu začala odopierať až vtedy, keď zistila o našom vzťahu. Mal k nim veľmi obmedzený prístup. Zraňovalo ho to, bol zničený,“ povedala Stephanie.

Exmanželka podľa nej nechcela pristúpiť na žiadny kompromis. Jamie mal mať deti na Vianoce 2018, ale bývalá tomu zabránila. V marci sa pohádal s priateľkou Stephanie a rodina mala oňho obavy. V byte ho našli obeseného.