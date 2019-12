Polášek s Dodigom sa chcú sústrediť na veľké turnaje: Majú odvážny cieľ

Slovenský tenista Filip Polášek a Chorvát Ivan Dodig dosiahli v tomto roku niekoľko veľkých úspechov, no ich ciele pre budúcu sú ešte väčšie.

Aj preto rodák z mesta Medžugorie zavítal do Bratislavy, kde spoločne s Poláškom trénujú a pripravujú sa na nové výzvy. Dodig na pondelkovej tlačovej konferencii priznal, že ich spoločným cieľom je stať sa najlepším párom na svete.

"Myslím si, že pre nás je veľmi dôležité, že trénujeme spolu. Budúci rok bude veľmi náročný. Mali sme dobré výsledky, ale musíme sa zlepšovať, aby sme boli viac konkurencieschopný. Máme veľké ciele, chceme byť najlepší na svete a aj to je dôvod, prečo sa teraz spolu pripravujeme v Bratislave," vyjadril sa Chorvát v priestoroch Národného tenisového centra (NTC).

Ivan Dodig tiež skonštatoval, že rozhodnutie o spolupráci s najlepším tenistom Slovenska v roku 2019 bolo jednoduché. Obaja si rozumejú kurte i mimo neho. "Poznal som ho aj predtým ako sme spolu začali hrať. Je to vynikajúci hráč. Najdôležitejšie sú vzťahy na kurte, tenis vidíme rovnako. Rešpektujeme sa a stali sme sa tiež veľmi dobrými priateľmi za pomerne krátky čas. Máme okolo seba veľmi dobrý tím a myslím si, že všetky tieto faktory sa prejavili na tom, že sme dosiahli úspechy," uviedol Dodig.

Filip Polášek prezradil aj turnajový kalendár na ďalšiu sezónu. "Rok začíname v Adelaide a potom nasleduje Australian Open. Ďalej je to otvorené, uvidíme, ako na nám bude dariť v Melbourne. Chceli by sme sa sústrediť na väčšie turnaje kategórie ATP 500 alebo Masters. Chceme na ne chodiť pripravení a včas. Samozrejme, môže sa stať, že ak sa nám nebude dariť, tak zaradíme aj nejaký menší turnaj. Na konci tejto sezóny sme boli veľmi unavení, keďže sme naháňali body o účasť v Londýne. Teraz by sme chceli hrať trošku menej," skonštatoval rodák zo Zvolena.

Obaja tenisti sa zhodli, že v budúcom roku si želajú zostať zdraví a ich cieľom je uspieť na nejakom z grandslamových turnajov. V roku 2019 vyhrali v americkom Cincinnati, no Ivan Dodig veľmi pozitívne hodnotil aj semifinálovú účasť vo Wimbledone. "Pre mňa to bolo veľmi špeciálne, keďže sme hrali spolu iba druhý turnaj. Zdolali sme veľa dobrých hráčov a dostali sme sa až medzi najlepšie štri dvojice. Bol to veľký zážitok," dodal Chorvát.