Kočner sa mal stretávať s detskou ombudsmankou Tomanovou: Reakcia Blahovej prilieva olej do ohňa

Marian Kočner sa osobne stretával aj s komisárkou pre deti Vierou Tomanovou.

S informáciou prišla v článku pre denník Sme Nadácia Zastavme korupciu, ktorej to potvrdil úrad komisárky. Podľa Úradu komisára pre deti tam dvakrát prišiel pre možnosť riešenia problémov súvisiacich s detským klientom. Podľa zistení nadácie sa tak stalo v čase, keď sa riešila kauza Čistý deň. V prípade išlo o podozrenia zo sexuálneho zneužívania maloletých zverencov v galantskom resocializačnom zariadení. Na otázku, či stretnutie súviselo s kauzou, úrad priamo neodpovedal.



Nadácia ďalej konštatuje, že Tomanová sa angažovala aj v prípade Čistý deň. „Krátko po medializovaní možného zneužitia v tomto zariadení sa stretla s jeho zverencami podľa vlastných slov na základe žiadosti od detí, ktoré ‚naliehali', aby ich v zariadení čím skôr navštívila. Po stretnutí s nimi uviedla, že deti ako aj dospelí chceli v tomto zariadení zotrvať. Vo vystúpení k prípadu dodala, že jedným z vnútorných pravidiel zariadenia bol zákaz sexuálneho styku, no pokračovala ďalej tým, že deti často vnútorné pravidlá porušovali tým, že sa pokúšali zo zariadenia utiecť. Žiadne fyzické tresty ale za to nedostali,“ uvádza nadácia.



Niekoľko mesiacov po zverejnení sa podľa nadácie Marian Kočner osobne stretol so zakladateľkou zariadenia Zuzanou Tománkovou Mikovou. Tá otázky na toto stretnutie označila za „nehorázne“ a argumentovala slovami, že si „vyprosí“, aby novinári monitorovali jej pohyb, lebo nie je politicky činná osoba.

K informácii sa vyjadrila aj poslankyňa Natália Blahová zo SaS. ,,Komisárka pre deti Viera Tomanová sa angažovala v kauze Čistý deň v prospech tohto zariadenia. Niektorí z jeho zamestnancov už boli odsúdení za sexuálne zneužívanie maloletých, iní vyšetrovaniu stále čelia. Nové informácie hovoria o tom, že počas kauzy Čistý deň Tomanová absolvovala osobné stretnutia s Mariánom Kočnerom. V tom istom čase sa tento mafián so svojim žoldnierom Petrom Tóthom stretol aj s manželmi Tománkovcami, aby im podľa všetkého pomohol pripraviť stratégiu na zahladenie kauzy," tvrdí. ,,Žiadame komisárku Tomanovú, aby verejnosti bezodkladne vysvetlila obsah svojich stretnutí s Mariánom Kočnerom. Pokiaľ dôveryhodným spôsobom nevyvráti podozrenia, že v tejto kauze stála na strane zločincov, je absolútne nevhodné, aby obhajovala práva detí na Slovensku a mala by opustiť funkciu."