Dcére kúpila bábiku s kyprými tvarmi, reakcia ju hlboko zasiahla: Odpoveď, ktorú by si mala prečítať každá žena

Mamička kúpila v dobrej viere dcérke bábiku krv a mlieko. Oproti typickému symbolu krásavice má reálnejšie krivky. Reakcia dievčatka bola úplne iná, ako čakala a hlboko ju zasiahla.

Allison Kimmey chcela potešiť dcérku Cambelle bábikou, ktorá má boky a stehná podľa vzoru bežných žien. Dievčatko sa s ňou odmietlo hrať a vyhodilo ju do koša. "Opýtala som sa jej, prečo sa s ňou nechce hrať a odpoveď mi vohnala slzy do očí," priznala mamička pre People. Allson tiež nemá telo typickej modelky, no je naň hrdá a krivky nikdy neskrývala.

"Povedala mi, že na bábike sa jej nepáčia priveľké ruky, nohy a to, že nevyzerá ako ostatné. Nevojde sa do iného oblečenia, než do vlastného," dodala. Slová dcéry jej úplne vyrazili dych. Zrazu videla samú seba ako odstrčenú bábiku."Kvôli spoločnosti sa cítim ako odpad, ktorý do tohto barbie sveta vôbec nepatrí."

Mamička najskôr nevedela, čo robiť, no po prvotnom šoku prišla s odpoveďou, ktorú by si mala prečítať každá žena. "Opýtala som sa Cambelle, ako si myslí, že sa bábika cíti, keď ju odhodila stranou od ostatných. Povedala som, že aj keď si nemôže požičať oblečenie od kamarátok, má rovnaké právo hrať sa s nimi." Na dcérku to okamžite zaúčinkovalo a zmenila názor. Cambelle sa ospravedlnila, vytiahli bábiku z koša a umyli ju. "Dcérka mi potom povedala, že aj u nej v triede sú rôzne dievčatká. Jedna má tenké nohy, iná zas také, ako ona. Uvedomila si, že milá má byť na všetkých," povedala hrdá Allison.

Priznala, že je šťastná z toho, ako celá situácia dopadla. "Mohla som len kývnuť rukou a povedať, nech sa hrá s nejakou inou bábikou. Je to však dôležité! Môžem dať svojej dcére priestor, aby vyjadrila svoje pocity. Tieto maličkosti vytvárajú zmeny," povedala na záver.