V Španielsku nedohrali zápas: Fanúšikovia urazili hráča, oba kluby sa rozhodli duel skončiť

Zápas druhej španielskej ligy medzi Rayo Vallecano a Albacete sa nedohral. Po prvom polčase ho rozhodcovia ukončili preto, lebo domáci fanúšikovia urážali útočníka hostí Romana Zozulju (30).

Priaznivci Vallecano vyvesili transparent, na ktorom Ukrajinca označili za nacistu, a v podobnom tóne na jeho adresu v priebehu prvého polčasu skandovali.

Na predčasnom ukončení zápasu, v ktorom nepadol gól, sa zhodli cez prestávku zástupcovia oboch klubov s hlavným rozhodcom. Či a kedy sa bude stretnutie dohrávať, zatiaľ nie je jasné.

Fanúšikovia Raya Vallecano sú proti Zozuljovi zaujatí od roku 2017, kedy mal kyjevský rodák v ich klube na jar hosťovať z Betisu Sevilla.

Hneď na prvom tréningu priaznivci madridského celku proti útočníkovi protestovali, pretože bol podľa nich doma na Ukrajine členom krajnej pravice. Zozulja to poprel, jeho angažmán v Rayu sa ale hneď na druhý deň skončil.

Správanie vlastných fanúšikov počas nedeľňajšieho zápasu odsúdil prezident Vallecano Raúl Martín Presa.

"Je to veľmi smutný večer pre Rayo aj pre šport. Chcem kategoricky odsúdiť urážky, ktoré časť fanúšikov smerovala na hráča súpera. Futbal by mal ľudí spájať, nie rozdeľovať. Hovoril som sa Zozuljom a objal som ho, pretože je to ľudská bytosť a zaslúži si rešpekt," povedal.