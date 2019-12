V Poprade v pondelok ráno núdzovo pristálo prezidentské lietadlo, ktoré malo namierené do Košíc.

Čitateľ Nového Času odfotil prezidentské lietadlo v Poprade. Podľa našich informácií malo plánované pristáť v Košiciach, no kvôli hustej hmle to nebolo možné a museli zvoliť núdzové pristávanie v Poprade. Prezidentka Zuzana Čaputová bola na palube. Po pristátí lietadla v Poprade čakala na kolónu, ktorá ju mala previezť do Prešova. Prezidentka by sa už mala nachádzať v Prešove.