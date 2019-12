Vianočný zázrak? Američan tvrdí, že je chlapec, ktorý sa stratil v roku 1994, takto to vidí mama

Na policajnej stanici na predmestí amerického Detroitu sa cez víkend prihlásil 29-ročný muž, ktorý o sebe tvrdí, že je chlapec, ktorý sa stratil v roku 1994.

Vtedy to bola široko medializovaná udalosť - štvorročný chlapec D’Wan Sims sa stratil svojej matke krátko pred Vianocami, 11. decembra 1994, v nákupnom centre v Detroite.

Chlapca doteraz evidovali ako nezvestného, a málokto sa už spoliehal na to, že je ešte stále nažive. Muž, ktorý sa prihlásil na polícii na detroitskom predmestí Livonia, neposkytol pre svoje tvrdenie zatiaľ žiadne spoľahlivé dôkazy. Podľa televízie WDIV-TV však policajtom odovzdal vzorku svojej DNA.

Ako informoval predstaviteľ miestnej polície Ron Taig, muž zatiaľ neposkytol žiadne vysvetlenie, ktoré by objasňovalo, kde bol celých 25 rokov a prečo sa prihlásil až teraz.

S mužom sa už stretla aj matka strateného chlapca. Po stretnutí povedala, že si nie je istá, či je to jej syn. "Vôbec netuším," povedala pre tlačovú agentúru The Associated Press (AP).