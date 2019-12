Automobilový kráľ Miro Konôpka bojuje na ázijskej sérii: Stále snívam sen o Le Mans

Nádej zomiera posledná! Pre slovenského automobilového pretekára Mira Konôpku sú legendárne 24-hodinové preteky Le Mans stále nezdolanou výzvou.

Kvalifikovať sa na ne má možnosť v ázijskej sérii. Jej úvod v Šanghaji nedopadol pre Konôpku a tím ARC Bratislava zrovna najšťastnejšie. Nič však ešte nie je stratené. Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Rok 2019 mu nevyšiel podľa predstáv. Miro Konôpka neuspel na 24-hodinovke vo Francúzsku, kde jeho švédsky spolujazdec vyletel z trate, ani v úvodnom kole ázijskej série, kde mu 100 metrov pred boxami došiel benzín. Napriek tomu ešte nehádže flintu do žita. „Na Le Mans sa s tímom ARC Bratislava znova dostaneme len cez víťazstvo v ázijskej sérii. Nás tam nikto nevyberie dobrovoľne, sme iba chyba v programe,“ vyhlásil Konôpka v polovici októbra, keď práve finišoval s prípravami na úvodné kolo v čínskom Šanghaji.

„Na Le Mans mám aj ponuky z iných tímov. Sám sa tam teda viem dostať. Ja tam však chcem dotrepať to moje ARC so slovenskou vlajkou a vybojovať nejaký výsledok. Cítim, že z môjho pohľadu Le Mans zatiaľ nebol veľmi úspešný projekt. Tento rok tam moji spolujazdci búrali, takže sme to nedokončili...,“ povzdychol si náš najúspešnejší automobilový pretekár.

Krutá hra osudu v Číne

Prvé kolo ázijskej série odštartovalo predposledný novembrový víkend v najľudnatejšej krajine sveta. Na štvorhodinovke v Šanghaji sa Konôpka predstavil už druhýkrát. Po sľubne sa rozbiehajúcich pretekoch však prišla hodinu pred koncom krutá rana. „Došlo nám palivo a náš monopost zastavil 100 metrov pred príchodom do boxov. Chceli sme vyhrať! Dlho sme viedli... Išli sme však úplne na doraz a až príliš sme riskovali. Bohužiaľ, sa nám to stalo osudným. Chybu spravil zrejme náš inžinier, ktorého sme si najali pred pretekmi. Ako mi sám povedal, ja sa motošportom neživím, ale on áno. Jeho reputácii to rozhodne neprospelo. Kvôli jeho chybe sme teda nevyhrali a stratili sme všetko. Cesta na 24h Le Mans 2020 sa nám veľmi skomplikovala,“ smúti Konôpka.

Rozruch pred pretekmi

Konôpka pretekal v Šanghaji s monopostom Ligier JS P2 v kategórii LMP2 AM. Problém nastal, keď sa na neho konkurenčný americký tím Rick Ware Racing obrátil s prosbou o nezištnú pomoc. Ich dva monoposty (úplne rovnakej kategórie) sa totiž zdržali na čínskej colnici. „Pred kvalifi - káciou museli Američania odjazdiť aspoň tri tréningové kolá. Prišli teda za mnou a požiadali ma, či by nemohli použiť moje auto, pretože ich monoposty v tej dobe ešte nedorazili do Šanghaja. Bol to pre nás obrovský risk. Mohli nám zničiť motor, vyletieť z trate... Navyše, každé odjazdené tréningové kolo je veľmi drahé. Ale vyhovel som im,“ povedal Konôpka, ktorý tak predviedol gesto fair play, aké ešte na takých dôležitých a prestížnych pretekoch nikto nikdy nezažil. Žiaľ, karma ho za jeho dobrý skutok neodmenila.

Reparát v Austrálii

Ďalšie kolo ázijskej Le Mans série sa bude jazdiť v januári v Austrálii na novom okruhu Bend. Vo februári sa bude o postup do Le Mans bojovať v malajzijskom Sepangu a seriál vyvrcholí v thajskom Burirame. Konôpka si fi - nancuje a organizuje celú réžiu slovenského tímu výlučne sám. Prepravovať žltý Ligier s príznačným menom Anča cez polovicu sveta nie je vôbec žiadna zábava. „Cesta zo Slovenska do Číny trvala viac ako mesiac. Monopost aj s celou réžiou nakladáme do špeciálneho kontajnera a prepravujeme loďou. Z Číny sme sa presunuli do Abú Zabí. Stade následne všetko pošleme, opäť loďou, priamo do Austrálie a následne Malajzie či Thajska. Finančne aj časovo je to veľmi náročné. Mám však okolo seba fantastický tím ľudí, ktorý mi so všetkým pomáha,“ uzavrel Konôpka.

Ligier JS P2 – ANČA Otvoriť galériu ARC Bratislava: Tímová fotka na štarte v Šanghaji Zdroj: Marcel Šintaj

Max. rýchlosť: 330 km/h

Výkon: 500 koní

Hmotnosť: 930 kg

Objem nádrže: 75 litrov

Miro Konôpka (57)

Narodený 21. januára 1962 v Bratislave

Stav: rozvedený, 4 deti

Pretekal a vyhral na každom kontinente

Má viac ako 60 štartov a 350 trofejí

Na 24h Le Mans štartoval s tímom ARC Bratislava v rokoch 2017 a 2019

Prvé auto kúpil s krvou

„Ako svoje prvé auto som kúpil Fiat 126. Bolo totálne rozbité. Zabil sa na ňom totiž chlap, takže som ho kúpil v podstate ešte s krvou. Je to trochu morbídne. Mal som vtedy 18 rokov. Stálo ma v prepočte asi 200 eur. Sám som si ho potom dva roky opravoval a spravil s ním cestu po Európe.“

Ázijská séria Le Mans:

Prvé kolo: 22. – 24. november 2019 Šanghaj, Čína

Druhé kolo: 10. – 12. január 2020 Tailem Bend, Južná Austrália

Tretie kolo: 14. – 15. február 2020 Sepang, Malajzia

Štvrté kolo: 21. – 23. február 2020 Buriram, Thajsko

Čo je to 24h Le Mans?