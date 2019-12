Vo florbale sa nič nemení: Švédky ovládli šampionát siedmykrát za sebou!

í ¼í·¸í ¼í·ª are the champions! í ¾í´©í ¾í´©í ¾í´©

#11 Johanna Hultgren scores the golden goal in overtime and the celebration may begin! í ½í±í ¼í¿» #floorball #WFCNeuchatel #Floorballized pic.twitter.com/J0TZvjIDww