Na Gemeri otvoria dva nové útulky: Za dočasné domovy pre psíky dajú tisícky eur

Pomôžu túlavým psíkom. V Rimavskej Sobote sa pomaly chýli ku koncu doteraz nekonečný príbeh s útulkom pre zvieratá, ktorý mestu už roky chýba.

Plánuje sa tam totiž z Fiľakova presťahovať útulok Šťastné labky. V Hnúšti zasa chcú v areáli priemyselného parku vybudovať nový dočasný domov pre psíkov a samospráva na tento účel už vyčlenila 6 000 eur.

V centre Gemera už roky chýba útulok pre túlavé a opustené psíky. Aktuálne ich odchytáva mestská polícia, ktorá ich dočasne umiestňuje do niekoľkých kotercov a potom putujú do Fiľakova. „Z rimavskosobotského okresu máme vyše 50 percent psíkov. Hľadáme väčší pozemok, pretože sa nám zvýšila kapacita útulku a tu sa nemáme kde rozširovať. Navyše chceme ísť tam, kde máme väčšiu podporu a záujem mesta a aj verejnosti,“ uviedla predsedníčka občianskeho združenia (OZ) Šťastné labky Beata Jagošová s tým, že sa chcú uchádzať o podporu samosprávy a aktuálne hľadajú vhodný pozemok na výstavbu nového útulku.

K presťahovaniu z Fiľakova by malo dôjsť koncom budúceho roka. Nový dočasný domov pre opustené zvieratká by mali otvoriť aj v neďalekej Hnúšti v polovici roka 2020 v areáli priemyselného parku. V budúcoročnom rozpočte mesta na to vyčlenili 6 000 eur. „Viem, že oproti iným mestám, ako napr. Prešov, kde to stálo 244 000 eur, je to maličká suma. Spustili sme však zbierku, kde sa nám podarilo vyzbierať už 1 500 eur a robíme aj ďalšie podporné aktivity,“ ozrejmil primátor Roman Lebeda s tým, že množstvo vecí pri výstavbe si spravia svojpomocne.

Novinkou bude aj to, že každý, kto si adoptuje v budúcnosti psíka z útulku Hnúšťanské labky, bude oslobodený od dane za psa. Prvý rok to bude vo výške 100 % a ďalších päť rokov 50 %.