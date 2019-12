Prima má problém: Odvysielali pád muža z prešovského paneláku

Českú televíziu Prima bude riešiť česká Rada pre rozhlasové a televízne vysielanie (RRTV) po tom, ako tento týždeň odvysielala zábery muža, ktorý sa zabil po páde z horiaceho paneláku v Prešove a stal sa jednou z najmenej siedmich obetí tejto tragédie.

Zákon pritom podľa Českej televízie (ČT) hovorí, že televízie by nemali bezdôvodne zobrazovať osoby umierajúce alebo vystavené ťažkému telesnému alebo duševnému utrpeniu. Slovenská polícia navyše požiadala médiá, aby zábery muža, ktorý sa pokúšal zachrániť pred plameňmi, no spadol z balkóna, nevysielali.

Aj na Slovensku to podľa ČT porušilo viacero médií. Video sa najskôr objavilo na portáli Aktuality.sk, ten ho ale zakrátko stiahol s tým, že šlo o nedorozumenie. Neskôr sa video objavilo aj na stránke Pluska.sk, odkiaľ ho tiež po čase zmazali. Do tretice ho odvysielala televízia Markíza, a to hneď dvakrát. Aj z jej webstránky video neskôr zmizlo.

Česká Prima zábery odvysielala vo večernej spravodajskej relácii, a to hneď dvakrát po sebe. Druhýkrát scénu odvysielala spomalene a padajúceho muža označila červeným krúžkom.