Dominika si priniesla domov 170-kilovú Anitku, takéto pokračovanie však nečakala: Kto si osvojí nezvyčajné prasiatka?

Prasiatko ako domáci miláčik? Prečo nie! Študentka Dominika (23) z Piešťan si tak obľúbila svoju 170-kilovú Anitku, že by ju nedala za nič na svete.

Stalo sa však to, s čím nerátala a ďalší domáci miláčik, len 35-kilové vietnamské prasiatko Ferko sa s ňou spáril. Anitka vrhla 6 malých ružových krásavcov a Dominika teraz hľadá pre nich láskyplný domov, kde by ich milovali tak ako ona. V žiadnom prípade ich nedá na chov na mäso.

Dominika (23) je odmalička veľká milovníčka a ochrankyňa zvierat, aj preto si pre svoje štúdium vybrala odbor špeciálnych chovateľských odvetví. Ako študentka má často výjazdy na družstvá, kde chovajú hospodárske zvieratá na živočíšnu produkciu a ako tvrdí, sú to pre ňu srdcervúce zážitky. „Aj preto som mala silnú potrebu zobrať odtiaľ aspoň jedno prasiatko. A tak sme odkúpili Anitku,“ opisuje Dominika príbeh Anitky.

Mladá študentka už na malej farme jedno prasiatko mala - vietnamského Ferka. Toho považovali už za dôchodcu, pretože len jedol a spal. „Odkedy sme však k nemu dali Anitku, omladol. Do Anitky sa hneď zamiloval, tvorili nerozlučnú dvojku. Spávali spolu v chlieviku rypáčikmi k sebe a ohrievali sa v chladných nociach, “ usmieva sa Dominika.

Láska na prvý pohľad

Anitka je plemeno nazývané slovenská biela ušľachtilá a v súčasnosti má už asi 170 kíl, na rozdiel od svojho vietnamského kamaráta, ktorý má o dobrých 130 kíl menej. Ani vek, ani výškové a váhové parametre im však nezabránili, aby svoju lásku nespečatili láskyplným aktom a Ferkovi sa tak podarilo spáriť s Anitkou. „Netušili sme to do posledného dňa Anitkinej gravidity,“ vyčíta si Dominika, ktorá si do poslednej chvíle myslela, že ide o falošnú graviditu.

„Z omylu ma vyviedla až ranná návšteva chlievika, kde ma čakala Anitka so šiestimi prasačími bábätkami – jedným kančekom a piatimi prasničkami, “ smutne priznáva mladá žena, ktorá si však 8 prasiatok nemôže dovoliť chovať. Zúfalo im preto začala hľadať nový domov. Podmienkou je, že malí krásavci nemôžu skončiť na tanieri a záujemcovia ich budú musieť prijať len ako domácich miláčikov.

Podmienky pre osvojenie