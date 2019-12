Na biele Vianoce zabudnite: Teploty budú každým dňom stúpať, v stredu to prepukne

Na Slovensko sa valí teplá vlna. Už počas víkendu sme mali možnosť pocítiť, že pani Zima stráca nad počasím kontrolu. Inak by to nemalo byť ani v nasledujúcich dňoch. Čakajú nás neuveriteľné teploty.

Do najkrajších sviatkov roka nám zostáva niečo vyše týždňa a isté je to, že sneh do nadmorskej výšky 500 metrov určite nebude. „Takmer isto sa roztopí a dokonca dostane zabrať aj vo vyšších oblastiach,“ píše sa na portáli imeteo. Vyššie teploty sme na Slovensku zaznamenali už počas víkendu. Počasie začne postupne od východu preberať pod svoju kontrolu rozsiahla tlaková výš. „Teploty budú každým dňom stúpať a dostanú sa až k veľmi vysokej hodnote +15 °C,“ uzatvára portál tým, že najteplejšie dni nás čakajú v utorok a stredu. Na Vianoce očakávame teploty až do 8 stupňov Celzia. Po Vianociach sa však očakáva príchod studeného frontu, ktorý by opäť mohol priniesť ochladenie a spolu s ním aj sneženie.