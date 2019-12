Mareka († 23) z Hýb zmietla v Tatrách lavína: Slová jeho priateľky sa čítajú ťažko

Jeho vášeň sa mu stala osudnou. Marek († 23) lyžoval od malička a nenechal si ujsť ani jedinú chvíľu na snehu.

Podobne tomu bolo aj v osudnú sobotu, keď sa s kamarátom Andrejom rozhodli zlyžovať Školský žľab pod Chopkom. Ich dobrodružstvo sa však skončilo už po prvých oblúkoch. Obrovská lavína ich vliekla pred sebou asi 200 metrov a Marekovi nedala šancu na prežitie. Jeho rodičia a súrodenci sú zdrvení, čakajú ich najhoršie Vianoce v živote. V sobotu predpoludním sa Marek s Andrejom rozhodli, že si užijú prvý sneh a zlyžujú Školský žľab pod Chopkom. Na zamrznutom žľabe sa však nahromadili desiatky centimetrov nestabilného snehu a to sa Marekovi stalo osudným. Lavína ich pred sebou vliekla viac ako 200 metrov.

Správa o smrti syna zasiahla rodinu ako blesk z jasného neba. Vo veľkej bolesti nie sú schopní vyjadriť, ako ich strata ich milovaného zasiahla. Na sociálnej sieti uverejnili len smutný odkaz. „Všetkým priateľom a známym oznamujeme, že posledná rozlúčka s Marekom bude v utorok 17. 12. o 14:00 v Dome smútku v Hybiach,“ napísala rodina. Z tragédie sa ťažko spamätávajú miestni obyvatelia. „Žijú tu už niekoľko generácií. Bola to rodina, ktorá spolu nádherne žila. Marek mal ešte dvoch mladších súrodencov, o rok madšieho brata a desaťročnú sestru Ninku. Rodičia ich viedli k láske k prírode, ku športu a k samostatnosti,“ zlomeným hlasom povedal starosta Karol Pavlíček. To, ako Marek miloval lyžovanie, vyjadruje aj status jeho priateľky Lucie. „Ak by bolo niečo, čo Ti pristane viac ako úsmev, zlato, rozhodne by to boli lyže.“

Šťastie v nešťastí

Masu snehu bude mať pred očami celý život aj Andrej. Hoci pád lavíny prežil, nedokázal sa dostať k Marekovi a poskytnúť mu pomoc. „Mal vážne poranenú nohu a nemohol začať vyslobodzovať spod snehu svojho kamaráta,“ vysvetlil horský záchranár Jakub Filipko s tým, že ani pre nich to nebola ľahká služba. „Znášať zo záchrannej akcie bezduché telo nie je nikdy príjemné, a zvlášť, ak je to mladý človek,“ smutne konštatoval jeden zo záchranárov. Andreja pomocou 300 metrov dlhej lanovej techniky vytiahli zo žľabu na zjazdovku a skončil so zlomenou nohou v nemocnici v Liptovskom Mikuláši. So smrťou priateľa sa nevie vyrovnať. Záchranári upozorňujú na to, že pohyb vo voľnom teréne je v tomto období mimoriadne nebezpečný a pád lavíny je znásobený.