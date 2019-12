Voňavé nápoje,ktoré vás v zime zohrejú: Vyskúšajte si ich cez Vianoce

Keď vonku klesne teplota a začne sa skoro stmievať, nastane čas teplých nápojov. Obyčajný čaj má síce tiež svoje čaro, ale zima je dlhá a časom sa zunuje. No a tiež, čím bližšie sú Vianoce, tým viac máme akúsi „chuť“ na vône.

Ktovie prečo práve tento sviatok vonia. Zrejme je to pečením dobrôt v teple domova a v kruhu rodiny. Každopádne, vanilka a škorica navodia tú pravú sviatočnú pohodu. Kúzelných vôní je však viac a nikdy nie je na škodu skúsiť niečo nové. Američania dokážu pripraviť čokoládu na milión spôsobov a kombinácia s malinami patrí k tým, ktoré vyhovujú aj našim chutiam.

Matcha latté

Matcha je vysokokvalitný japonský zelený čaj, ktorý je rozomletý na jemný prášok a v kombinácii s teplým mliekom vytvára zaujímavú chuť.

Suroviny: 200 ml plnotučného mlieka, 100 ml horúcej vody, 1 lyžička mletého prášku matcha, 1 lyžička lesného medu

Postup: Do vriacej vody dajte Matcha prášok a poriadne zamiešajte. Mlieko priveďte do varu a ak chcete, napeňte ho šľahačom a pridajte med. Čaj pomaly vlejte do napeneného mlieka a jemne premiešajte. Zdobiť môžete posypaním práškom matcha, alebo jemným pokvapkaním medom.





Eggnog

Vraj pochádza z Británie. Ťažko povedať, pretože stretnete veľa Britov, ktorí vám povedia, že to v obchodoch nemávajú a vyrábajú si ho len sami doma. Ktovie. Ale je to dôležité, keď je skvelý?

Suroviny: 4 vaječné žĺtky, 240 ml mlieka, 120 ml smotany na šľahanie, ½ lyžičky vanilkového extraktu, 1/8 lyžičky mletého muškátového orieška, štipka soli, škorica mletá a na ozdobenie aj celá

Postup: Vo väčšej nádobe vyšľahajte žĺtka. Primiešajte mlieko a cukor, opäť všetko dôkladne prešľahajte. Na miernom plameni začnite zohrievať, pridajte vanilkový extrakt a muškátový orech. Odstráňte z plameňa skôr, ako zmes začne vrieť. Nechajte mierne vychladnúť, potom prilejte smotanu a ručným šľahačom vyšľahajte. Jednotlivé poháre naplňte a ozdobte tyčinkou škorice, mletou škoricou, alebo nastrúhanou čokoládou.

TIP - Do dospeláckeho variantu pridajte rum alebo koňak. Koľko, to už závisí od vašej chuti.





Tekvicové latté

Nápoj sa k nám dostal z Ameriky, hoci názory na jeho presný pôvod nie sú jednotné. Vo fi lmoch ho však často vidíme pri sviatku vďakyvzdania. Chutí rovnako, ako vonia – fantasticky!

Suroviny: 150 ml vody, 150 ml javorového sirupu, 3 polievkové lyžice tekvicového pyré, kúsok čerstvého zázvoru, kúsok celej škorice, 2 lyžičky klinčekov, 1/2 postrúhaného muškátového orieška, 1 veľké espresso

Postup: Tekvicu hokaido rozpoľte, zbavte jadierok a pokrájajte na kúsky. Upečte v rúre tak, aby začala hnednúť a potom ju roztlačte vidličkou, alebo rozmixujte. Nepoužitý zvyšok sa dá zamraziť na neskôr. Do malého hrnca na miernom ohni nalejte vodu a javorový sirup. Pridajte tekvicové pyré a potom podľa chuti nastrúhaný zázvor a korenie. Zmes priveďte do varu, potom teplotu znížte a asi desať minút nechajte variť len na miernom plameni. Medzitým si pripravte espresso, prípadne podľa chuti to môže byť aj instantná káva. Zohrejte mlieko a ak chcete, napeňte ho. Dve až tri lyžice tekvicovej zmesi zalejte kávou a pomaly prilievajte

teplé mlieko. Na ozdobu použite škoricu, javorový sirup aj kúsok pečenej tekvice.





Golden milk

Tento recept k nám prišiel z Indie. Indovia práve kurkumu, hlavnú zložku nápoja, označujú za korenie života.

Suroviny: 300 ml plnotučného mlieka, 1 lyžička mletej kurkumy, ½ lyžičky mletej škorice, 1 lyžica lesného medu, 1 lyžica masla, ½ lyžičky vanilkovej esencie bez cukru, kajenské korenie, mletá škorica

Postup: Zmiešajte mletú kurkumu so škoricou. V malom hrnci a na miernom plameni začnite zahrievať mlieko, pridajte doň zmes korenia a zamiešajte. Pridajte vanilkovú esenciu a pomaly priveďte do varu. Keď mlieko začne vrieť, stiahnite ho z ohňa, pridajte lyžičku masla, nechajte rozpustiť a opäť premiešajte. Pridajte med, dozdobiť môžete kajenským korením aj škoricou.