Halák zastavil prehry Bostonu: Do Vianoc už chceme len víťaziť!

Stačilo. Hokejisti tímu NHL Boston Bruins po piatich prehrách v rade zvíťazili na ľade Floridy 4:2 a veľkú zásluhu na tom mal slovenský brankár Jaroslav Halák (34). Zneškodnil 31 z 33 striel domácich a zaznamenal svoj ôsmy triumf v sezóne.

Aj jeho zásluhou je Boston na druhom mieste vo Východnej konferencii aj celkovej tabuľky profiligy. „Do Vianoc nás čaká ešte zopár zápasov a do prestávky chceme ísť opäť na víťaznej vlne,“ hovorí v rozhovore Halák.

V sezóne ste zatiaľ odchytali 14 zápasov, z toho 8 víťazných. Ste spokojný s touto bilanciou?

- Na jednej strane áno, no na druhej sme mohli vyhrať aj viac z týchto stretnutí. Bolo tam pár takých, ktoré sme prehrali buď v predĺžení, alebo po samostatných nájazdoch. Som teda spokojný, aj keď v poslednom čase sme sa trošku trápili. To však hovorím už za celý tím, keď nám niektoré veci nevychádzali.

Spoločne s Fínom Raskom máte skvelé štatistiky. Teší vás označenie, podľa ktorého tvoríte najlepšiu brankársku dvojicu v NHL?

- Je to príjemné, ale ako som už povedal, ide nám o kolektívny úspech a nedávno sme prehrali päť zápasov v rade. Vedeli sme, že musíme zlepšiť všetko. Od oslabení cez presilovky až po hru piatich na piatich. Robili tam chyby, po ktorých končili puky v našej bránke. Musíme sa nejakým veciam vyhýbať a potom budeme v pohode.

V zámorí sa špekuluje, že váš tím stále trpí prehrou v 7. finálovom zápase play-off z uplynulej sezóny. Súhlasíte s tým, že tam môže byť stále nejaký dozvuk?

- Je ťažké prehrať v záverečnom siedmom zápase bojov o Stanleyho pohár. Nemyslím si však, že na to doplácame ešte aj teraz. Leto bolo naozaj ťažšie po takej skúsenosti, ale každý profesionál sa s tým musí vyrovnať. Je to hokej, je to šport a vždy musí jeden zvíťaziť a jeden prehrať. My sme boli, bohužiaľ, na tom druhom konci, ale je to už minulá sezóna. Musíme to hodiť za hlavu a sústrediť sa na to, čo je teraz

Ako s odstupom času hodnotíte váš príchod k Bruins?

- Už predtým som vedel, že v Bostone je kvalitné mužstvo od obrany po útok, trénerov a taktiež brankársky post. Snažil som sa čo najrýchlejšie zvyknúť na spoluhráčov a som spokojný. Uvidíme, ako dopadne tento ročník a čo bude ďalej.

Aj napriek nedávnej slabšej sérii ste v celkovej tabuľke NHL druhí za Washingtonom. Sledujete to?

- Zatiaľ je to výborné, ale spokojnosť u nás po sérii prehier nebola. Bolo to vidieť aj na chalanoch v kabíne, pretože chceme víťaziť, no niekedy to nejde. Musíme sa trošku uvoľniť, a verím, že to opäť pôjde.

Ako hodnotíte konkurenciu v lige v aktuálnej sezóne?

- V našej Východnej konferencii mal skvelý štart Washington a vo výborných výkonoch stále pokračuje. Opäť musíme zapnúť už aj my, lebo o chvíľu sa začne druhá polovica základnej časti. Do Vianoc nás čaká ešte zopár zápasov a do prestávky chceme ísť opäť na víťaznej vlne!