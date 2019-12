Ostrá slovná prestrelka medzi Dankom a Sulíkom: Šéf SaS to vo finále vygradoval!

Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) je pripravený spraviť odpočet svojej práce.

Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík oponuje predovšetkým korupčnými kauzami. V relácii RTVS O 5 minút 12 obaja lídri strán diskutovali aj o ekonomických témach. Podľa Danka je dôležité, že jeho strana stojí za viacerými opatreniami napríklad v cestovnom ruchu. Sulík by však napríklad rekreačné poukazy, ktoré presadila SNS, zmenil na dobrovoľné, pretože podľa neho zbytočne zaťažujú podnikateľské prostredie.



„Mal som ťažkú pozíciu. Vzájomné vzťahy Roberta Fica (Smer-SD) a premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) hodnotiť nebudem. Ja môžem urobiť odpočet svojej práce na rozdiel od pána Sulíka, ktorý neurobil v politike nič,“ povedal Danko. Podľa Sulíka sú viaceré koaličné opatrenia populistické. Pripomenul, že so stranami Smer-SD, SNS a Kotlebovci-ĽSNS nepôjde SaS do prípadnej spolupráce. „Nebudeme nakupovať predražené armádne transportéry, nebudeme rozkrádať eurofondy na vedu a výskum, a peniaze budú. Pán Danko rozdáva z cudzieho a zaplatia to naše deti a vnúčatá. Koalícia si jednoznačne takýmito opatreniami kupuje voličov,“ uviedol Sulík.

Podľa Danka si môže Slovensko požičať peniaze na rozvoj infraštruktúry. „Bez peňazí, ktoré si požičiame, nikdy nebudú na Slovensku diaľnice. Naša ekonomická situácia dovoľuje, aby sme mohli ľuďom pomôcť,“ dodal šéf národniarov.tvrdí Sulík.