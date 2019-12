Pellegrini sa stretne s prezidentkou Čaputovou: Čaká ich veľmi dôležitý rozhovor

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) sa v utorok (17. 12.) stretne s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou.

Chce sa s ňou porozprávať o tom, ako budú postupovať pri podanej demisii ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej (nominantka Smer-SD). Predseda vlády SR to povedal v nedeľňajšej diskusnej relácii V politike na TA3. Meno nástupcu Kalavskej ešte povedať nevie.

Tvrdí, že z podávania demisie ministrov sa nesmie stať precedens. "Potom si každý z demisie bude robiť trhací kalendár, vyhrážať sa ňou a podávať ju do Prezidentského paláca každú chvíľu," podotkol premiér.

Pellegrini poznamenal, že ak ide niekto do politiky, mal by automaticky počítať s tým, že bude predmetom útokov, neprávostí a krivých osočovaní. "Ak by som zakaždým, keď mám pocit, že niekto neprávom hodnotí moju prácu, podával demisiu, tak by som ju podával každú chvíľu," povedal.

Nevyrovnaný rozpočet nevníma dramaticky či tragicky. Polpercentný deficit podľa neho nepredstavuje žiadne riziko pre Slovákov. Do deficitu sa dostáva štát vďaka splátkam dlhov, ktoré musí splácať. "Slovensko už dnes míňa menej, ako má na strane príjmov. Primárny deficit je nižší, čiže v podstate my sme v pluse," hovorí premiér.

Pokračoval tiež, tým, že primátori miest sa dohodli na zvyšovaní daní z nehnuteľností a povedali si, že to zvalia na vládu. Pellegrini povedal, že mestá už nabádali dávnejšie k tomu, aby postupne zvyšovali dane z nehnuteľností, ale nerobili tri roky nič. "Zvýšia ich ešte viac ako v skutočnosti potrebujú, aby mali do volieb zase svätý pokoj. Chcú sa vyhovoriť na vládu a použiť nás ako taký vankúš." Poznamenal tiež, že zvyšovanie robia primátori, ktorí si "sami sebe odklepli plat, ktorý majú vyšší ako predseda vlády". "Vyššie platy ako má celá vláda dokopy a potom sa budú tváriť, ako veľmi veľa peňazí im chýba," uviedol.

Na stole podľa Pellegriniho nie je téma odluka cirkvi od štátu. Fungovanie cirkvi a svetskej moci je na Slovensku je podľa neho úplne v poriadku, navzájom si nezasahujú do svojho pôsobenia. Ak niekto použije túto tému, tak je to len účelové hľadanie si témy, na ktorej si chce robiť politiku, povedal.

Slovensko vidí po parlamentných voľbách stabilné. Premiér má však strach, aby si na čelo štátu nesadli ľudia, ktorí majú nulovú skúsenosť a ktorí nemajú odborné zdatnosti na to, aby mohli riadiť krajinu.