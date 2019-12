Geniálny trik matky piatich detí: Keď zistíte, čo vymyslela, zavediete to doma tiež

Matka piatich detí mala plné zuby toho, že všetky domáce práce mala len na svojich pleciach. Vymyslela geniálny trik, ktorý prekvapil nielen jej deti, ale rovnako aj manžela.

Natasha MacLeod (31) zo škótskeho mesta Stranraer tvrdí, že sa inšpirovala epizódou zo seriálu Teória veľkého tresku. Ako uvádza portál Mirror, Natasha pracuje ako zdravotná sestra a unavovalo ju, keď prišla domov a našla neporiadok. Počkali si na ňu nielen neustlané postele, ale aj špinavý riad.

Jej tri vlastné a dve nevlastné deti Andy (13), Georgia (6), Amber (11), Danielle (11) a Morgan (14) zostali poriadne prekvapené, keď sa ich matka jedného dňa rozhodla, že domáce práce jednoducho musia urobiť. Do jej plánu zahrnula dokonca aj manžela Iana (34). Natasha zmenila názov a heslo domácej WiFi siete a odmietla im dať prístupové údaje, kým neurobia všetko to, čo im prikázala.

„Zmenila som názov smerovača na to, čo som chcela, aby moje deti urobili. Heslo som im prezradila, až keď to splnili. Presný zoznam všetkého, čo mali urobiť, som pripla na chladničku. Vedela som, že deti budú hľadať nejaké dobroty, a tak si zoznam určite všimli. Museli mať upratané postele, umyť, utrieť a uložiť riady do skriniek. Bolo treba zamiesť podlahy, vyniesť odpadkové koše a nakŕmiť všetky domáce zvieratá,“ opisuje svoj plán Natasha.

„Mala som dlhé služby v práci, a tak si myslím, že som si zaslúžila takú večeru, ako som robila aj ja im. Na koniec zoznamu som napísala: Žiadne otázky – od tohto závisí heslo od WiFi. Potom si uvedomili, že so mnou už nemusia o ničom diskutovať,“ pokračuje matka piatich detí.

Prekvapený zostal aj jej manžel Ian a na zoznam jej napísal, či sa to týka aj jeho. „Prihlasovacie údaje využíval na sledovanie videí na YouTube a teraz o nich nemal ani len potuchy. Dala som mu lekciu. Predtým, ako som prišla domov, tak sa vždy ubezpečoval, či sa dom leskne,“ pochválila sa Natasha.

Natasha si stála za svojím a heslo od WiFi im dala až vtedy, keď boli všetky úlohy splnené. Všetci, vrátane manžela Iana, si uvedomili, že internet je privilégiom. „Raz mi manžel volal, že už je všetko upratané a dom žiari, a tak som im heslo prezradila. Keď som prišla domov, opak bol pravdou. Pohrozila som im a odvtedy sa nič podobné nestalo,“ zverila sa Natasha.

Svoj nápad zverejnila na Facebooku a všetky ostatné matky okamžite reagovali. „Chceli vedieť, ako to robím. Boli ohromené a tento trik robil priam zázraky!“ dokončila Natasha.