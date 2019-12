Pení od zlosti: Trumpova obľúbená televízna stanica pozvala do štúdia jeho nepriateľov

Americký prezident Donald Trump v sobotu dôrazne kritizoval svoju obľúbenú televíznu stanicu Fox News, ktorá sa do svojho nedeľného programu rozhodla zaradiť interview s dvoma vyhlásenými kritiky Bieleho domu.

Bývalý šéf Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) James Come a šéf výboru Snemovne reprezentantov pre kontrolu spravodajských služieb Adam Schiff sú podľa Trumpa "odporní" a úplne sa zdiskreditovali.

"Nechápem, prečo Fox News chce byť ako oni," napísal prezident na twitteri s odkazom na televízne stanice CNN a MSNBC, ktoré sú obvyklým terčom jeho kritiky. "Všetky spoločne zaniknú a namiesto nich prídu iné médiá. Jediná, ktorá si vedie dobre, je protrumpovská relácia na Fox News. Všetko ostatné nestojí za nič," konštatoval Trump.

Comeyho prezident v máji 2017 z funkcie šéfa FBI vyhodil kvôli údajným chybám pri vyšetrovaní zásahov Ruska do amerických prezidentských volieb. Schiff sa v Snemovni reprezentantov postavil do čela procedúry impeachmentu, ktorá by teoreticky mohla viesť k odvolaniu Trumpa z funkcie. Obaja muži patria k najčastejšie kritizovaným osobnostiam v prezidentových tweetoch, šéf Bieleho domu ich označuje za klamárov a neschopákov.

Trump americké médiá pozorne sleduje, ale okrem televízie Fox News ich spravodajstvo tvrdo a často nevyberavo kritizuje. Liberálne denníky The New York Times a The Washington Post podľa neho publikujú vedomé lži a ich popularita upadá. Ich redaktorov prezident opakovane označuje za "nepriateľov ľudu". Nedávno Trump vyhlásil, že až keď sa stal prezidentom, spoznal, "ako desivý, tvrdý, zlý a klamlivý môže byť print".