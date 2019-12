Najväčší skrat v dejinách českého športu? Prípadny bronz bude mať veľmi trpkú pachuť

Florbalistky Česka viedli v semifinále svetového šampionátu vo švajčiarskom Neuchateli nad domáci hráčkami už 6:1 a ešte dve minúty pred koncom držali komfortný štvorgólový náskok.

Boli krôčik od premiérovej finálovej účasti, ale záver duelu absolútne nezvládli. Švajčiarky v rozpätí 79 sekúnd štyrikrát skórovali a v 65. min stretnutia skompletizovala senzačný obrat Michelle Wikiová.

"Nedokážem opísať slovami, čo sa práve stalo. Fanúšikovia nám neskutočne pomohli a myslím si, že keď sme strelili druhý a tretí gól, tak každý v tíme veril, že to dokážeme otočiť. Podporovali sme sa navzájom či už na lavičke alebo na ihrisku. V závere všetko vyšlo dokonale. Takisto tréner odviedol veľmi dobrú prácu, stále nám veril, čo je veľmi dôležité," povedala pre youtube kanál Medzinárodnej florbalovej federácie (IFF) najlepšia hráčka zápasu Isabelle Gerigová.

Kým Švajčiarky po skončení zápasu žiarili šťastím, na Českách bolo vidno veľké sklamanie. "Bol to totálny skrat. Mali sme v rukách finále a takto hlúpo sme si ho nechali utiecť. Posledné góly boli ako cez kopirák, ale mohli sme to lepšie ubrániť. Musíme sa z toho dostať v našich hlavách a dať všetko do posledného zápasu, aby sme domov doniesli bronzovú medailu. Avšak, ak sa nám to aj podarí, bude mať veľmi horkú pachuť," vyjadrila sa česká brankárka Jana Christianová.

Krajina "helvétskeho kríža" si zahrá finále majstrovstiev sveta po desiatich rokoch a je potvrdené, že v súboji o zlato bude hala zaplnená do posledného miesta. Aj preto Gerigová verí, že Švajčiarky nie sú v zápase proti favorizovaným Švédkam bez šance. "Musíme hrať ako počas celého turnaja - vo finále je všetko možné. Možno Švédky nebudú mať svoj deň, my budeme hrať dobre a vyhráme. Divákov budeme mať na svojej strane a už sa veľmi teším na tento zápas," dodala 21-ročná florbalistka.