Čo je veľa, to je veľa: Cestujúci si v lietadle vyzul ponožku a... och nie!

Nechutné! Neznámy muž sa rozhodol, že si počas nudnej cesty lietadlom spraví pedikúru, a to priamo pred očami ostatných cestujúcich. Nevedel, že si ho pri tom nakrútia na video a stane sa terčom posmechov.

Ako uvádza portál Mirror, neznámy muž svojím správaním všetkých naokolo poriadne pobúril. Video bolo zverejnené na Instagrame v skupine Passenger Shaming, ktorú sleduje viac ako milión ľudí. Na videu je cestujúci, ktorý má bosú nohu preloženú cez druhú a divokým spôsobom si malíčkom odtrháva kožu z päty. Plody jeho práce odhadzuje na podlahu. Najväčší problém je, že chodidlo rozhodne nemá najčistejšie.

Nechutnú situáciu zachytil iný cestujúci, ktorý bol k tomuto úkazu až moc blízko a pravdepodobne bol poriadne znechutený. „Čaute všetci, šťastný piatok lietajúcich nôh!“ znie popis k videu. „Stratil som cit v tvári. Pravdepodobne budem zvracať,“ komentoval ho sledovateľ zahanbujúcej skupiny.

„Čo sa to deje so všetkými tými ľuďmi s nechutnými špinavými nohami, ktorí ich ukazujú na verejnosti? Och Bože! Želám si, aby boli naspäť 50. a 60. roky, keď sa ľudia na cestovanie aj obliekali. Nie ako teraz,“ napísal ďalší.

„Mohol by si mať aspoň nejakú slušnosť a ovládať sa,“ pridal sa ku kritike zhrozený sledovateľ a doplnil ho ďalší: „Toto je presne dôvod, prečo cestujem prvou triedou“. Jeden dokonca navrhol, aby bol za svoje správanie odsúdený na tri roky vo väzbe. Nie je to po prvýkrát, čo cestujúci v lietadle vyjadrili svoje znechutenie. Viac podobných prípadov nájdete v galérii. Čo je veľa, to je veľa.