Evo Morales je podozrivý zo vzbury a terorizmu: Bolívia na neho vydá zatykač

Na bývalého bolívijského prezidenta Eva Moralesa, ktorý získal politický azyl v susednej Argentíne, bude čoskoro vydaný zatykač. Oznámila to dočasná bolívijská prezidentka Jeanine Áňezová, ktorú v nedeľu citovala agentúra AFP.

"Zatykač bude vydaný v priebehu najbližších dní," spresnila Áňezová v sobotu pred novinármi. Dodala, že Morales bude v krajine čeliť vyšetrovaniu týkajúcemu sa podozrení zo vzbury a terorizmu.

Bolívijský exprezident odcestoval 12. novembra do Mexika po celonárodných protestoch proti údajným volebným podvodom, ktoré ho prinútili odstúpiť z funkcie. Mexiko udelilo Moralesovi azyl, ale kolovali správy, že by bol radšej v Argentíne, aby bol bližšie k Bolívii a udržoval kontakty so svojím Hnutím za socializmus (MAS).

Vo štvrtok pricestoval do Argentíny, kde mu nová ľavicová vláda prezidenta Alberta Fernándeza udelila azyl.

Morales tvrdil, že zvíťazil v prezidentských voľbách z 20. októbra a môže sa tak ujať štvrtého funkčného obdobia, avšak obvinenia z podvodov, ktorých sa bol údajne dopustil, viedli k násilným protestom. Za dočasnú bolívijskú prezidentku sa 12. novembra vyhlásila podpredsedníčka Senátu Jeanine Áňezová.