Češky ešte 102 sekúnd pred koncom viedli o štyri góly: Famózny obrat, do finále idú Švajčiarky

í ¼í·¨í ¼í·­go to the final!! í ½í¹Œí ¼í¿» #6 Michelle Wiki scores the golden goal and the fans can start the party! í ¾íµ³

Final score 7-6 for Switzerland í ½í±í ¼í¿»#floorball #WFCNeuchatel #Floorballized pic.twitter.com/cNTCOuph1f