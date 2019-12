Drucker sa tvrdo pustil do Pellegriniho: Je to iba papierový rečník!

Drsné slová. Bývalý minister vnútra Tomáš Drucker nedávno šokoval vyhlásením, že pri jeho demisii očakával podobný krok aj od svojho nadriadeného premiéra Petra Pellegriniho.

Drucker to odôvodňoval sľubom Pellegriniho o tom, že skončí celá vláda, ak sa ministerského kresla vzdá on. "Hovoril, že ak podám demisiu ja, podá ju aj on. Nakoniec sa to nestalo," povedal v minulosti Drucker. Premiér zareagoval až v Sobotných dialógoch RTVS s tým, že to poprel. "Neviem, kde na to chodí," odvrkol Pellegrini.

Drucker minulý rok v apríli odišiel po tom, čo nedokázal odvolať bývalého prezidenta polície Tibora Gašpara, ktorý bol prepojený na Norberta Bodora. Ten zase podľa uniknutých správ pomáhal mafiánovi Mariánovi Kočnerovi získavať informácie z polície.

Druckerova reakcia na Pellegriniho na seba nenechala dlho čakať. Bývalý minister zdravotníctva a vnútra sa bráni ostrými vyjadreniami. "Pán premiér je v predvolebnom období, častejšie žartuje a neuvedomuje si, že slovo robí chlapa," povedal Drucker pre SME. Dodal, že premiér nevie byť principiálny a buchnúť do stola, keď to je treba. "Zostáva tak iba táto jeho poloha papierového rečníka, ktorá mu ide," skonštatoval Drucker.

Kuriózne na tejto hádke je, že o oboch sa doteraz v kuloároch hovorilo ako o možných spojencoch. Počas leta sa malo dokonca skloňovať to, že Pellgrini odíde do novej Druckerovej strany Dobrá voľba. Podpredseda Smeru však napokon zostal po boku Roberta Fica, ktorý mu prepustil prvé miesto na kandidátke.