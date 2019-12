Spevák Hůlka otvoril trinástu komnatu: Otvorene o tom, za čo vďačí svojej rodine

Český muzikálový spevák Daniel Hůlka (51) má už svoje priority jasne dané.

Jeho dcérka Rozárka (1), ktorú má s manželkou Bárou (27), mu na prahu päťdesiatky zmenila život o stoosemdesiat stupňov. Z kedysi poriadneho búrliváka je teraz úplne iný človek, ktorý má však stále na pamäti aj svoje najťažšie chvíle života.

Konečne je spokojný! Daniel, ktorý prvýkrát okúsil otcovstvo až v zrelom veku, si to nesmierne užíva. Po všetkých excesoch, zdravotných problémoch či závislostiach si žije spokojný život. ,,Trpel som panickými atakmi, ktoré vyzerajú ako epileptický záchvat. Mal som pocity, že zomieram. Je to vážne odporný pocit. Našťastie to mám za sebou,“ opisoval svoje najhoršie obdobie. Najväčší podiel na jeho uzdravení má vraj jeho dcérka. ,,Od doby, čo sa narodila Rozárka, som u terapeutky nebol. Odkedy mám to malé šťastíčko, tak som žiadne psychické problémy nemal,“ vyjadril sa spevák pre český denník Aha. Zároveň však priznáva, že s užívaním marihuany stále neprestal. ,,Myslím, že marihuana nie je taká hrozná ako alkohol a je dokázané, že má liečivé účinky. Takže som stále propagátor legalizácie, ale už nie tak, ako predtým,“ hovorí s tým, že alkohol už konzumuje len príležitostne. Vyzerá to, že sa hrdý otec nakoniec upokojil a svoj život vďaka dcérke úplne zmenil. ,,Teraz, po rokoch, vďaka Rozárke vnímam i Vianoce inak. Chystáme ich pre ňu a je to veľká radosť. Minulý rok bola ešte miminko, takže tentoraz to bude iné. A aj vnímať to bude inak, takže sa na to nesmierne teším. Štedrý deň budeme tráviť doma v Jevanoch,“ spomenul s radosťou spevák.