Orangutan Kiran z Bojníc si zvyká na život v Rusku: Do pozoru dal personál aj zvieracích kamošov

Máloktoré zvieratko bolo od narodenia okamžite miláčikom všetkých návštevníkov zoo v Bojniciach tak ako Kiran, orangutan bornejský.

Malý šoumen narodený na Slovensku ako prvý, si svoje prvenstvo a pozornosť náležite užíval až do svojho odchodu. Po niekoľkohodinovej ceste a prekonaní vyše 2 000-kilometrovej vzdialenosti pricestoval koncom novembra desaťročný Kiran do ruskej zoo.

Prvé správy z nového domova hovoria o tom, že Kiran nezostal ani tu nič dlžný svojej povesti a aj v Rusku vystrkuje rožky. „Kiran sa prispôsobuje novým podmienkam, má dobrú chuť do jedla, skonzumuje všetko, čím ho kŕmia tunajší chovatelia,“ hovorí koordinátorka Zoo Rostov Karina Rachkovská. Hneď po svojom príchode sa zoznámil s orangutanom Caesarom, s ktorým si navzájom na seba zvykajú. A hoci je nezbedný, a nič mu nedaruje, k bitke zatiaľ nedošlo. V Bojniciach žil Kiran totiž niekoľko rokov oddelene od svojich rodičov, pretože si s otcom Jagom niekoľkokrát skočili do vlasov. „Museli sme ich oddeliť, aby ho Jago náhodou nezabil,“ vysvetlila jeho bývalá ošetrovateľka Katarína Tomková s tým, že personál staval do laty a neraz od neho dostali aj pľuvanec.