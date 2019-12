Tragická lyžovačka Mareka († 23) a Andreja v Nízkych Tatrách: Nešťastiu mohli predísť

Obrovská tragédia na začiatku zimnej sezóny. Z adrenalínovej lyžovačky sa behom pár minút stal boj o holý život.

Hoci už včera ráno vychádzali výstrahy, ktoré upozorňovali na lavínové nebezpečenstvo, Marek (†23) s Andrejom (27) sa napriek tomu rozhodli vydať do Školského žľabu pod Chopkom. Jeden z nich († 23) sa domov už nikdy nevráti. Zo spovede záchranárov behajú zimomriavky po chrbte.

V sobotu predpoludním sa dvojica kamarátov rozhodla, že zlyžuje Školský žľab pod Chopkom. Zrejme netušili, že po miernom odmäku a následnom ochladení žľaby zamrzli a nahromadili sa na nich desiatky centimetrov nestabilného snehu. „Po prvých oblúkoch mladých lyžiarov si už v hornej časti odtrhli lavínu a zleteli celým žľabom. Mareka zasypalo, Andrej síce prežil, priateľa však nemal šancu zachrániť. „Druhý lyžiar (27) zostal na povrchu a zavolal k nám o pomoc. Mal vážne poranenú nohu a nemohol začať vyslobodzovať spod snehu svojho kamaráta,“ komentoval prvé momenty po ohlásení tragickej udalosti horský záchranár Jakub Filipko. Začal sa boj so sekundami, no vzhľadom na pretrvávajúce nepriaznivé letové podmienky vrtuľník nemohol vzlietnuť. „Záchranári teda nalyžovali do žľabu, kde pes označil miesto zasypania. Po vykopaní zasypaného začali horskí záchranári okamžitú resuscitáciu v kombinácii s medikamentóznou liečbou, no napriek veľkej snahe sa muža zachrániť nepodarilo,“ opísali dramatické momenty na sociálnej sieti horskí záchranári.

Stáli pri ňom všetci svätí

Pri Andrejovi stáli doslova všetci svätí. Záchranári mu po príchode na miesto zafixovali nohu vákuovou dlahou a matracom. Následne ho pomocou lanovej techniky v dĺžke skoro 300 metrov vytiahli zo žľabu na zjazdovku. „Odtiaľ bol potom saňami a snežným skútrom transportovaný na Bielu púť, kde bol odovzdaný posádke RLP na prevoz do nemocnice,“ dodali záchranári s tým, že obhliadajúcemu lekárovi odovzdali aj telo nebohého mladíka. K tragédii však nemuselo prísť, keby ľudia viac počúvali odborníkov, ktorí včera ráno avizovali lavínové nebezpečenstvo.“ Lavíny predstavujú v zimnom období najväčšie nebezpečenstvo pre návštevníkov hôr. Do povinnej výbavy by mali patriť lavínový prístroj, sonda, lopatka a mobilný telefón,“ dodal Jakubko.