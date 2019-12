Slovensko príde o milióny eur: Kurzy pasenia oviec predražili 30-násobne

Prídeme o milióny eur. Ešte počas druhej vlády Roberta Fica (55), za čias ministra školstva Dušana Čaploviča (73), sa štát rozhodol podporovať vzdelávanie dospelých.

Išlo o známe kurzy na internete, kde sa učilo, ako pestovať zeleninu, chovať ovce či natierať drevo. Projekt celoživotného vzdelávania stál 28 miliónov eur z eurofondov. Znalec teraz povedal, že bol 30-násobne predražený a peniaze tak budeme musieť vrátiť.

Na verdikt z Bruselu upozornil týždenník Trend s tým, že projekt preveroval Európsky úrad na boj proti podvodom. Audítori zistili, že nebola zabezpečená dostatočná súťaž a pri obstarávaní sa s peniazmi nehospodárilo správne. Trend pripomína, že práce na kľúčovom softvéri odviedla miesto víťaza tendra iná firma úpravou rumunského programu, ktorý je zadarmo. Ministerstvo školstva priznalo, že EÚ nám 28 miliónov eur nezaplatí, no nehovorí podrobnosti. Problémom sa stalo vytvorenie online vzdelávacích kurzov, ktoré podľa znalca muselo byť oveľa lacnejšie ako to napokon stálo. V projekte sa totiž na tento účel minulo 13 miliónov eur, no reálna hodnota bola len 400-tisíc eur. Predraženie tak bolo 30-násobné. Projekt robila spoločnosť Ness, ktorá s takýmto záverom nesúhlasí a odvoláva sa aj na trestné stíhanie znalca z minulosti. On sám však vysvetľuje, že napokon bolo zrušené. Samotný exminister Čaplovič odmieta, že by v projekte došlo k pochybeniam. Prípad preverovala aj slovenská polícia, ktorá však trestné stíhanie pre subvenčný podvod zastavila.