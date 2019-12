Škriniar a spol. si povedali dosť: Inter Miláno zrušil tlačovku kvôli ostrému článku v novinách

Vedenie futbalového klubu Inter Miláno zrušilo plánovanú sobotňajšiu konferenciu pred nedeľňajším ligovým zápasom Serie A v Bologni.

Manažment "nerazzurri" ako dôvod uviedol "úrážlivý článok", ktorý vyšiel v známom talianskom športovom denníku.

"Corriere dello sport publikoval v piatok urážlivý text voči nášmu trénerovi Antoniovi Contemu. Nevyberavý tón ešte podčiarkol komentárom," uviedol klub vo vyhlásení na Twitteri v čase, keď novinári čakali na začiatok tlačovej konferencie.

"Chceme dať jasne najavo, že médiá musia prejavovať rešpekt voči ľudom, a preto tlačovú konferenciu neuskutočníme," ozrejmil klub.

V článku cituje denník slová fanúšika Bologne, vysmievajúceho sa z prehry Interu s Barcelonou v Lige majstrov. Fanúšik si podľa svojich slov "užil to, ako barcelonské B-čko ukázalo trénerovi, ktorý je dávno za zenitom, ako sa má hrať futbal". Poukazuje tiež na to, že Conte je preceňovaný, podľa neho napriek víťazstvám so svojimi tímami nikdy nehral dobrý futbal. Upozornil navyše, že i napriek 150 miliónom eur, ktoré do klubu naliali čínski majitelia, nebol Inter schopný poraziť doma Slaviu Praha a prehral s Borusiou Dortmund.

Redaktor denníka Italo Cucci prilial olej do ohňa svojím komentárom, v ktorom neúspech v Lige majstrov vysvetľuje tým, že Inter pustil argentínskeho útočníka Maura Icardiho do Paríža Saint- Germain.

Corriere dello Sport už na začiatku mesiaca čelil veľkej kritike za svoj kontroverzný titulok "Black Friday" pred zápasom Interu s AS Rím, doplnený o obrázok dvojice Romelo Lukaku a Chris Smalling - hráčov čiernej pleti v oboch tímoch.

Inter má v súčasnosti dvojbodový náskok pre Juventusom v Serii A, no zo štyroch talianskych tímov je jediný, ktorý sa nedostal do šestnásťfinále Ligy majstrov.