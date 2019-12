Nevídaná vec v profesionálnom futbale: Stuttgart nevie, za koho zaplatil 8 miliónov?

Zaplatili za neho 8 miliónov eur, aby im pomohol s návratom medzi elitu nemeckého klubového futbalu. Ako však v týchto dňoch vyšlo najavo, futbalový VfB Stuttgart nevie, koho vlastne kúpil...

Dvadsaťročný talentovaný africký útočník má vraj falošnú identitu. S informáciami vyrukoval francúzsky portál lequipe.fr, ktorý priniesol rozsiahly materiál o bývalom futbalistovi FC Paríž. „Kto to je? Je to Silas Wamangituka alebo Silas Mvumpa Katompa?“ - to sú otázky, ktoré si portál začal klásť potom, čo sa k nemu dostali obvinenia Maxa Mokey Nza-Ngiho, prezidenta konžského klubu FC MK Etanchéité. Ten tvrdí, že Silas si zmenil identitu. Mladý zakončovateľ si vraj zaobstaral nové doklady, aby na začiatku roka 2018 mohol ako voľný hráč prestúpiť do Francúzska.

V Konžskej demokratickej republike kolujú pochybnosti o identite tohto futbalistu už dlhšie. „Rád by som ho nominoval, ale nemôžem. Je tu problém s pasom,“ uviedol kouč reprezentácie Christian Nsengi-Biembe. Nemecký druholigový klub tieto správy zatiaľ nekomentoval. Silas Wamangituka doteraz dosiahol štyri góly v drese VfB.