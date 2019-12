Kmotrík ml. má so Slovanom jasný cieľ: Chceme do Ligy majstrov

Futbalisti Slovana Bratislava zakončili vo štvrtok domácou prehrou 2:4 s portugalským Sportingom Braga svoje účinkovanie v Európskej lige, v ktorej sa im nepodarilo postúpiť do jarnej vyraďovacej časti, keď v K-skupine obsadili 3. miesto.

Napriek tomu vedenie úradujúceho šampióna bolo spokojné, že "belasí" v každom dueli dokázali konkurovať kvalitným súperom. "Som hrdý na všetkých, ktorí sa podieľali na tomto úspechu. V každom jednom zápase sme dôstojne reprezentovali Bratislavu i Slovensko, snažili sme sa urobiť fanúšikom radosť. Nemáme sa za čo hanbiť. Potvrdili sme, že treba s nami počítať aj na európskej scéne," povedal v rozhovore pre denník Šport Ivan Kmotrík ml.

Generálny riaditeľ Slovana sa v tejto súvislosti vyjadril aj k ďalším ambíciám bratislavského klubu: "Liga majstrov je sen náš všetkých. Verím, že ak budeme dobre pracovať, raz sa nám to podarí. Určite si to nedávame ako cieľ pre budúcu sezónu. Bolo by to prehnane ambiciózne a z mojej strany nesprávne. Chceme získať titul a čo najlepšie sa pripraviť na Európu, v ktorej by sme radi opäť dosiahli dobré výsledky. Uvidíme, čo nám prinesie budúcnosť. Sme šťastní z toho, kam sme sa teraz dostali a zostávame pokorní. Obhájiť méty je totiž ťažšie."

K naplneniu ambícií Slovana napovie aj zloženie kádra. Viacerí hráči upútali svojimi výkonmi a je o nich záujem v kvalitných kluboch. Spomínajú sa najmä mená Andraž Šporar, Dominik Greif či Moha. "Určite je o nich veľký záujem, ale nemyslím si, že všetci traja sú už nabažení Slovana a dosiahli tu maximum možného. Na stole máme určité ponuky, ale žiadna nie je taká, ktorú by sme akceptovali," poznamenal v sobotňajšom vydaní denníka Šport Kmotrík.

Predstavitelia úradujúceho slovenského šampióna sa pozerajú aj po prípadných posilách. Slovanisti deklarovali záujem o Vladimír Weissa ml., údajne majú interes aj o slovinského útočníka Alena Ožbolta z Lokomotivu Plovdiv či brazílskeho obrancu Spartaka Trnava Lucasa Lovata. "Rokujeme s viacerými hráčmi. Ožbolt i Lovat majú svoju kvalitu, ale ešte nepredbiehajme. Všetko bude závisieť aj od prípadných odchodov," dodal generálny riaditeľ ŠK Slovan.