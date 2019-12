Vydreté víťazstvo našich florbalistiek na MS: Čaká ich boj o piate miesto

Slovenské florbalistky zdolali v sobotňajšom zápase o umiestnenie na 5.-8. priečke na MS v Neuchateli reprezentantky Nemecka 6:1.

V nedeľu o 10.30 h tak zabojujú o konečné piate miesto proti Poľkám, ktoré si poradili s Lotyškami rovnako 6:1. Nemky v zápase dlho vzdorovali, zverenky trénera Michala Jedličku rozhodli o svojom triumfe až v tretej tretine, ktorú vyhrali 5:1. O všetky góly SR sa postarala druhá formácia, šesť bodov nazbierala Paulína Hudáková (2+4), tri body si pripísali Michaela Šponiarová a Denisa Ferenčíková (zhodne 2+1). Slovenky majú šancu vyrovnať svoje najlepšie umiestnenie z MS, piate skončili aj pred dvomi rokmi v Bratislave.

Úvodné minúty priniesli opatrnú hru, častejšie však držali loptičku Slovenky. Tie postupne zatlačili súperky k ich bránke, snažili sa o častú streľbu, do väčších šancí ich však kompaktná nemecká obrana dlho nepúšťala. Najlepšie strelecké pozície mali Klapitová a Papierniková, vyznamenala sa pri nich Gatzschová. Nemeckú brankárku dokázala prekonať až v 21. minúte Šponiarová. Tá si po rýchlom útoku vymenila loptičku s P. Hudákovou a zakončila do odkrytej časti bránky. Slovenky naďalej diktovali hru, Nemky sa väčšinou bránili a dostávali sa len k ojedinelým brejkom.

Zverenky Michala Jedličku definitívne zlomili odpor svojich súperiek až v tretej tretine. V 48. min pridala druhý gól Šponiarová, keď z veľkej diaľky prestrelila klbko tiel, na 3:0 zvýšila P. Hudáková. Nemky síce dokázali v početnej výhode znížiť zásluhou Bepplerovej-Altovej, no vzápätí Ferenčíková využila presilovku a z dorážky vrátila Slovenkám trojgólový náskok. Tie si v pohode ukontrolovali víťazstvo, výsledok spečatili na konečných 6:1 Ferenčíková a P. Hudáková.

"Že budem chytať, som vedela už včera večer, ale pripravovala som sa rovnako ako na akýkoľvek iný zápas.Pre brankára je nepríjemné, keď naňho nesmerujú žiadne strely a skóre je stále bezgólové alebo 1:0.povedala brankárka Dupčáková po zápase.

"Pravdou je, že sme to dlho lámali, ale za toto víťazstvo sme rady. Bolo pre nás dôležité, ideme šampionátom ďalej a že tých gólov bolo menej, nie je až také podstatné. Veľmi ťažko sme sa predierali cez ich bloky, mali to na nás dobre pripravené aj napriek tomu, že mali veľmi málo času na oddych a prípravu po včerajšku." dodala hráčka Robová.

Zápas zhodnotil aj tréner výberu Michal Jedlička, ktorý aj napriek víťazstvu svojich zverenkýň, videl v hre určité nedostatky. "Bolo to trochu trápenie. Mali sme síce veľa striel, ale chýbala im kvalita. Veľa zakončení bolo do blokov alebo nepresných, hra bola pomalá a ospalá, takže s tými dvomi tretinami rozhodne nie som spokojný. V tretej sme už odskočili na 3:0 a následne sme to bez problémov dotiahli. Hralo sa na jednu bránku, ale kvalitu v hre s loptičkou sme nepotvrdili. Brankárka Nemecka bola vyhlásená za najlepšiu hráčku zápasu, ale ostatné 'brankárky' v bielom chytali možno lepšie ako ona. Druhú a tretiu lajnu môžem pochváliť, boli aktívne a nazbierali cenné skúsenosti, vďaka ktorým časom môžu odohrať aj náročnejšie zápasy."