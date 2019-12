V Super-G pred Shiffrinovou dve Talianky, slalom mužov zrušili!

Talianska lyžiarka Sofia Goggiová (27) vyhrala sobotňajší super-G Svetového pohára.

Vo švajčiarskom St. Moritzi prekonala o jedinú stotinu krajanku Federicu Brignoneovú, na treťom mieste skončila Američanka Mikaela Shiffrinová (+0,13 s). Tá si upevnila vedenie v celkovej klasifikácii, na čele SP má náskok 271 bodov pred Nemkou Viktoriou Rebensburgovou.

Zjazdárkam sťažoval podmienky nepríjemný vietor, ktorý sa prejavoval najmä v hornej časti trate. Kritériovú jazdu predviedla so štartovým číslom 9 Brignoneová, ktorá išla riskantne, v strednej technickej pasáži naplno "pustila" lyže a nabrala obrovskú rýchlosť, ktorú si preniesla až do cieľa. Jej čas však dokázala o stotinu pokoriť Goggiová, ktorá si na rozdiel od krajanky lepšie držala líniu. Napokon slávila siedme víťazstvo v pretekoch SP, hoci v strede trate stratila palicu a do cieľa zišla iba s jednou. "Chcela som si iba držať svoju líniu. Išla som na plný plyn. Pri skoku som zaletela ďaleko, tvrdo dopadla a nejako som prišla o palicu," opísala svoju jazdu pre ORF Goggiová. Slovenka Petra Vlhová v sobotu neštartovala pre zranenie nohy. V nedeľu je v St. Moritzi naplánovaný paralelný slalom.

Slalom mužov vo Val d'Isere zrušili pre silný vietor



Organizátori podujatia Svetového pohára alpských lyžiarov vo francúzskom Val d'Isere zrušili sobotňajší slalom mužov. Dôvodom bol silný vietor. Ako informovala agentúra APA Jury najprv niekoľkokrát posunula štart 1. kola, počasie sa však neumúdrilo a napokon bola nútená celé preteky zrušiť.