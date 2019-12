Skúsený tréner prehovoril o Boženíkovi: Pripadá mi ako otrok, ktorého predávajú na trhu!

Futbalový tréner Vladimír Koník (51) kritizoval situáciu okolo možného prestupu slovenského reprezentačného útočníka Róberta Boženíka (20).

Podľa jeho slov je ako otrok, ktorého sa snažia predať na trhu. O prípade, ktorý rozpútal veľkú polemiku v slovenskom futbale, no i o jesennej časti Fortuna ligy či o jeho angažmán v druholigovej Petržalke sa rozhovoril v televíznom štúdiu TABLET.TV.

Mimoriadne rušno je v posledných dňoch práve okolo Boženíka, ktorý je momentálne najžiadanejší artikel na slovenskom futbalovom trhu. Jeho prestup zo Žiliny je na spadnutie, a práve z toho chcú zrejme profitovať viaceré strany. "Môžem o tom len polemizovať. Nevidím do žilinskej kuchyne, nepoznám dohodu medzi hráčom a majiteľom klubu. Som len v úlohe diváka, ktorého však vyrušuje jedna vec. Chlapec má dvadsať rokov, rovnako ako občiansky preukaz a je svojprávny. Avšak v tejto situácii mi pripadá ako otrok, ktorý je nejakým spôsobom predávaný na trhu," povedal 51-ročný kormidelník.

Dvadsaťročný stredný útočník strelil v prebiehajúcej sezóne Fortuna ligy tri góly a pridal štyri asistencie. Presadil sa už aj v A-tíme reprezentácie, za ktorú odohral osem stretnutí a zaznamenal štyri presné zásahy. Aj preto je oňho veľký záujem v zahraničí, ten prejavili napríklad FC Janov a CSKA Moskva. Koník nie je proti prestupu, no upozorňuje, aby celá transferová sága nemala zlý dopad na hráča.uviedol v rozhovore pre TABLET.TV.

Skúsený kouč sa ujal petržalského kormidla dve kolá pred koncom jesennej časti. So svojimi zverencami absolvoval pohárový duel so Sereďou (0:3) a ligové zápasy v Trebišove (0:4) a doma s Bardejovom (0:1). Stihol za ten čas zistiť, kde tím najviac tlačí topánka?povedal.

Koník mal v petržalskom klube pevnú pozíciu pri mládeži, a aj preto sa po odchode Jozefa Dojčana stal najskôr len dočasným trénerom seniorského tímu. Po poslednom zápase jesene sa však s vedením klubu z pravého brehu Dunaja dohodol na ďalšom pokračovaní v tejto funkcii. To v praxi znamená, že ako šéftréner mládeže skončil. "Určite to neoľutujem. Keď sa raz človek dá na trénerskú dráhu, hneď pri dohode musí počítať s tým, že o pár dní môže nastať situácia, v rámci ktorej sa bude musieť so svojou pozíciou rozlúčiť. Na druhej strane je pravda, že pri mládeži človek nie je až pod takým extrémnym tlakom, ale ja som vždy tvrdil, že som v prvom rade tréner a v tomto remesle sa vidím. V minulosti som si takéto povolanie vybral, beriem to profesionálne. Čo má prísť, príde. Momentálne som opäť tréner a snažím sa odviesť čo najlepšie služby pre A-tím," pokračoval Koník.

Ako bývalý tréner Trenčína, Senice či Nitry veľmi pozorne sleduje aj dianie v najvyššej súťaži, v ktorej sa uplynulý víkend skončila jesenná časť. Čo hovorí na 10-bodový náskok Slovana, ktorý svojho času tiež viedol a neskôr sa dokonca ako jeden z mála nebál aj verejne kritizovať jeho súčasnú filozofiu ohľadom prevahy legionárov v kádri.zamyslel sa 51-ročný kouč.

Na mape najvyššej súťaže figurujú v aktuálnej sezóne Pohronie, Sereď či Michalovce, no naopak tradičné futbalové bašty ako Banská Bystrica, Prešov či Košice na nej už roky chýbajú. "Túto otázku by si mali položiť v spomínaných kluboch, ktoré v najvyššej súťaži nie sú a zároveň treba sňať klobúk pred tými menšími, ktoré vo Fortuna lige pôsobia. Na jazyk sa však zároveň natíska otázka, čo to prináša pre náš futbal. Povedzme si na rovinu, naša liga je slabá," vyslovil svoj názor Koník, ktorý sa doteraz nestotožnil s modelom rozdeľujúcim súťaž po 22. kole na skupiny o titul a o záchranu. "Liga by sa mala jednoznačne zúžiť," dodal.